Європарламент відмовився фінансувати Раду ЄС: Вимагають знайти Patriot для України

Європейський парламент вирішив перенести голосування щодо фінансування Ради ЄС на наступну пленарну сесію, виставивши вимогу негайно поставити Україні системи протиповітряної оборони, зокрема, Patriot.

З відповідною пропозицією виступив депутат Гі Вергофстадт (Бельгія, група "Оновимо Європу", ліберали), передає Інтерфакс-Україна.

"Мене так нудить від того, що відбувається в Україні. Нудить тому, що, як ви всі бачили, за останні 20 днів відбуваються численні напади росіян на звичайні міста України, лікарні, електростанції, багатоквартирні будинки. Я вважаю кричущим те, що Європа відчиняє двері для України, а Європейська рада навіть не здатна терміново ухвалити рішення про передання певної кількості протиракетних систем Україні", – наголосив євродепутат.

Його виступ було перервано тривалими оплесками колег, після чого політики продовжив: "Загалом, пане президенте, і Боррель (високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель) сказав нам, що в Європі сто таких систем Patriot, і вони просять сім, щоб захистити свої міста. І ми, європейці, запрошуємо їх до Європейського Союзу, але не здатні це зробити".

У зв'язку з цим Вергофстадт запропонував зняти з порядку денного питання фінансування Ради доти, доки "Рада, яка може легко дійти згоди щодо цього, не проведе зустріч, щоб представити ці сім систем Patriot Україні".

Під час голосування за цю пропозицію 515 депутатів проголосувало "за", 62 – "проти", 20 утрималися. Загалом проголосували 597 депутатів.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post заявив, що Україна виявила понад 100 "вільних" батарей Patriot, зокрема і в сусідніх країнах, але не може отримати жодної з них.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що потрібно 26 батарей, щоб над Україною утворився повітряний щит, але Кулеба зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати хоча б 7 батарей Patriot.