Українська авіакомпанія SkyUp виконуватиме рейси для Wizz Air

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines (наразі позиціонує себе як глобальна компанія з українським корінням) підписала угоду з угорським лоукостером Wizz Air.

Договір передбачає залучення трьох літаків SkyUp для виконання рейсів угорської авіакомпанії на умовах ACMI: разом із командами та технічними фахівцями, повідомляє Liga.net із посиланням на прессреліз перевізника.

Два з цих повітряних суден базуватимуться в Бухаресті (OTP), а ще одне – у Варшаві (WAW).

Договір укладено на період з 1 квітня 2024 до 31 березня 2025 року.

У SkyUp зазначили, що розвиток перевезень на умовах ACMI-контрактів наразі є центральною складовою стратегії розвитку авіакомпанії.

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Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp протягом 2023 року виконала 10 528 рейсів до 53 країн за 664 маршрутами, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Компанія перевезла понад 1,5 млн пасажирів, що на 24% більше порівняно з 2022 роком, та зберегла команду з 1139 фахівців.

У 2023 році компанія співпрацювала на умовах ACMI-контрактів із Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Перевезення на умовах ACMI-контрактів (мокрий лізинг) – це вид оренди літаків, за умови якого авіакомпанія надає замовнику літак разом з екіпажем та технічним обслуговуванням, за що отримує фіксовану плату. Водночас комерційні ризики за продаж квитків лягають на замовника рейсів.