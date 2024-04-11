В Україні почали будівництво євроколії з Ужгорода в напрямку Угорщини. ВIДЕО

"Укрзалізниця" розпочала будівництво європейської колії з Ужгорода до Чопа, яка дозволить з’єднати перший український обласний центр із залізничною мережею Угорщини та інших країн Європи.

Укладання першої ланки рейкошпальної решітки нової євроколії відбулося 11 квітня в присутності премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

"Сьогодні ми відкриваємо процес будівництва важливого проєкту – створення першої євроколії від Чопа до Ужгорода. Цей проєкт дозволить підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно дасть нам нові логістичні можливості до вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка", – наголосив Шмигаль.

"Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва. Проєктна документація та ТЕО були розроблені за кошти державного бюджету в 2021-2022 роках. Проєкт буде реалізовано за 50% грантового співфінансування фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF)", – повідомив Лященко.

Він уточнив, що загальна вартість робіт становить 1,3 млрд грн, а термін виконання проєкту складає 14 місяців.

Проєкт передбачає:

будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;

реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;

оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації;

На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород. "Укрзалізниця" вже подала заявку для участі в новому конкурсі проєктів CEF на отримання грантового співфінансування.