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Новини
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В Україні почали будівництво євроколії з Ужгорода в напрямку Угорщини. ВIДЕО

євроколія

"Укрзалізниця" розпочала будівництво європейської колії з Ужгорода до Чопа, яка дозволить з’єднати перший український обласний центр із залізничною мережею Угорщини та інших країн Європи.

Укладання першої ланки рейкошпальної решітки нової євроколії відбулося 11 квітня в присутності премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

"Сьогодні ми відкриваємо процес будівництва важливого проєкту – створення першої євроколії від Чопа до Ужгорода. Цей проєкт дозволить підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно дасть нам нові логістичні можливості до вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка", – наголосив Шмигаль.

"Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва. Проєктна документація та ТЕО були розроблені за кошти державного бюджету в 2021-2022 роках. Проєкт буде реалізовано за 50% грантового співфінансування фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF)", – повідомив Лященко.

Він уточнив, що загальна вартість робіт становить 1,3 млрд грн, а термін виконання проєкту складає 14 місяців.

Проєкт передбачає:

  • будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;
  • реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;
  • оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації;

На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород. "Укрзалізниця" вже подала заявку для участі в новому конкурсі проєктів CEF на отримання грантового співфінансування.

Автор: 

залізниця (825) Ужгород (94) Укрзалізниця (4762) Чоп (11) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+7
А ви не здогадуєтесь, чому Закарпаття не ******** и чому орбан дружить з рашкою? І хто кому що пообіцяв за о цей демарш у лавах НАТО та ЄС?
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11.04.2024 21:30
+6
А может было лучше в сторону Польши, или Словакии? Зачем в Венгрию? В чем смысл?
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11.04.2024 21:27
+4
Щоб тікати було зручніше
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11.04.2024 21:33
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А может было лучше в сторону Польши, или Словакии? Зачем в Венгрию? В чем смысл?
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11.04.2024 21:27 Відповісти
А ви не здогадуєтесь, чому Закарпаття не ******** и чому орбан дружить з рашкою? І хто кому що пообіцяв за о цей демарш у лавах НАТО та ЄС?
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11.04.2024 21:30 Відповісти
Хм ... Теряюсь в Вашей логике. Я спросил, почему не Словакия или Польша. В Словакии горы на границе с Украиной, а у Польши гор на границе нет.
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11.04.2024 21:54 Відповісти
За якою логікою закарпаття відноситься до Польщі, ви що, перегрілися? Чи ви на місяці провели останні 30 років?
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11.04.2024 22:00 Відповісти
По-мойму Закарпаття і Угорщина це одне з найбільш логічних.
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11.04.2024 22:01 Відповісти
Немає гір які б не змогла подолати Укрзалізниця. Бескид о це гори. А колія в Угорщину тому що Ужгород угорське місто а не словацьке. А в Польщу вже давно є колія европкйська з Судової Вишні. Там до Львова 15 років "проектують" европейську гілку. Україна докерувалася до того що вже немає чого возити по наший колії за кордон. У Словаччину наша колія є аж до Кошице. То навіщо туда ще европейську тягнути?
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11.04.2024 23:14 Відповісти
Суть не до Кошиц доїхати , а до Відня без пересадок А їхати через Кошиця - мабуть крюк . Тай з Ужгороду до Чопа - 25 км. Ось і все будівництво
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12.04.2024 00:33 Відповісти
Словаччина - країна гір , по Угорщині проще з інфраструктурою
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11.04.2024 21:34 Відповісти
У Польши гор на границе с Украиной нет, посмотрите на топографическую карту.
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11.04.2024 21:55 Відповісти
Але Польща - це окружна , а Угорщина йде по центру ЕВРОПИ ( Будапешт Відень Братислава Мюнхен )
від Будапешта вниз на балканські країни , від Відня вниз на Італію , вверх на Прагу і т п
ЦЕ ДУЖЕ КОРОТКА ДОРОГА І ЗБЕРИГАННЯ ЧАСУ
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11.04.2024 22:01 Відповісти
Цей ідіот, корчить з себе крутого імігранта, а сам ніде окрім свого сраного гдр і не був. Навіть карту ЄС не заглядав.
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11.04.2024 22:05 Відповісти
Багато українців чомусь пруться через Польщу . Я завжди дивуюсь . А потім стоять по 14 годин у черзі і поляки викидають із машин даже бутерброди . Поляки - нахабні
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11.04.2024 22:11 Відповісти
Поїздка на машині чи автобусі через кордон, то взагалі люта жєсть. Я не знаю, як це можна 5+ годин витримати. Особливо в спеку вдень.
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11.04.2024 22:31 Відповісти
А машине є кондиціонер

по угорському автобану їхати приємно . Якісне покриття , котре вчасне ремонтують . Комфортне розташування ******** заправок з туалетами і смачним кофе .
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11.04.2024 22:46 Відповісти
Угорські дороги найгірши у Європі бо Брюссель всі гроши віддавав сраколизам у Чехії і Польщі. Але звичайно що вони з точки зору інфраструктури кращі за наши. Но не забувайте що вони платні. І це виходить понад 5000 грн у рік на легкову автівку вагою до 3.5 т
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11.04.2024 23:20 Відповісти
Ми обговорюємо автобани. У Чехії і Польщі автобани хуже угорських і інфраструктура хуже . А те, що вони платні- так і в Словаччіні і в Австрії платні. А в Італії взагалі виходять космічні гроши.

А ВИ ХОЧЕТЕ ВСЕ БЕСПЛАТНО ? Їздите простими шляхами
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12.04.2024 00:18 Відповісти
Так. Все повинно бути безоплатно.
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13.04.2024 01:32 Відповісти
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11.04.2024 23:51 Відповісти
Ви жартуєте? Татри по вашому гори? Ви певно не були ніколи у горах. Наприклад у Альпах. Карпатський хребет це вже старі гори які з кожним роком стають схожи на пагорби.
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11.04.2024 23:17 Відповісти
Я живу в 50 км від Альп . Це по перше . Я ізжу автобанами і Австрії і Угорщини і Словаччині. В ціх країнах прекрасні автобани ( австро Угорщина свою справу знає ) . А ось від Мюнхену до Штутгарта вже автобан по проще, чи автобан до Брно із Словаччини.

А ЗАРАЗ ПРО ГОРИ - в Словаччині супер класні автобани через гори , але не завершен ряд тоннелів , що ускладнює дорогу . А В УГОРЩИНЕ нет тоннелей , т к автобани ідуть по рівнині
ТОМУ поїзд через УГОРЩИНУ найкраще рішення
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12.04.2024 00:13 Відповісти
Ви забули перекласти в своєму тексті: "по проще..." та - "А В УГОРЩИНЕ нет тоннелей"
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12.04.2024 00:59 Відповісти
Забула і забула - від вашої желчі у Вас буде язва

до речі- в нас повітряна тривога . Так що сидить там мовчки
https://map.ukrainealarm.com
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12.04.2024 01:09 Відповісти
=від вашої желчі у Вас буде язва=
Це не жовч, а уважність до фактів (або їхньої відсутності)

="в нас повітряна тривога . Так що сидить там мовчки"=
Перепрошую пані але в Норвегії немає повітряної тривоги наразі.

="Я живу в 50 км від Альп... Я ізжу автобанами і Австрії і Угорщини і Словаччині"=
Там у Вас лунає повітряна тривога?
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14.04.2024 01:33 Відповісти
Навідміну від тебе, я до війни дуже багато їздив по ЄС. Більш огиднішого відношення до українців ніж у польщі, я ніде не зустрічав у ЄС на кордоні. Натомість в Угорщині я жодного разу не стикався з негативним ставленням до себе, неважливо як я заїжджаю у мадярщину: хоч в аеропорту Будапешта чи Дебрецена, поїздом із Чопу в Захонь чи на таксі через автомобільний пункт пропуску. Під час ковіду 2021, я взагалі заїхав в Угорщину без тесту і вакцинації, без мед страховки і броні готелю, дівчина прикордонник просто посміялася з мене і пропустила. А ляхи 100% - депортували у цій ситуації. Тому якщо виїжджати з України закордон, то Угорщина - це країна #1.
По-друге, польща вже довела блокуванням кордону - що це найбільш ненадійний партнер з яким краще взагалі не мати справу.
По-третє, в Угорщині дуже круте залізничне сполучення і розташування. Можна не тільки їхати Австріїя, Баварія, Швейцарія, Чехія, а ще й на Балкани (Хорватія і Словенія)
По-четверте, з Ужгорода десь 4 години і Будапешт. Місцевий аеропорт дуже крутий транспортний хаб, не тільки по Європі, але й по світу.
Ось тобі і всі смисли.
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11.04.2024 21:57 Відповісти
100% згодна
а ще дуже комфортний автобан почти від українського кордону Берегово і до Будапешта і всієї Европи. Ось цей автобан треба продовжити до Мукачево
АЛЕ ШМИГАЛЬ погано оріентуется на місцевості Закарпаття
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11.04.2024 22:08 Відповісти
Колись, ще в союзі(студентом), летів з Москви в Касабланку. Перша зупинка була Будапешт.
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11.04.2024 23:44 Відповісти
Ви трохи не в курсі. З Чопа їдуть поїзди в Угорщину та в Словаччину. А щодо Польщі, то з'єднати Львів з Польщею в декілька разів довше, ніж Ужгород з Європою. Та і подивіться на карту - з Чопа, через Угорщину чи Словаччину відкриваються більше маршрутів до Європи, ніж через Польщу.
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11.04.2024 23:12 Відповісти
100%
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12.04.2024 00:21 Відповісти
а може авод снарядів???? а яко сша та єс не дадуть достатньо зброї, Україна буде існуватичере 14 місяців? а залізницю, пох... в якому напямку, будуватимуть жінки а інваліди???
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11.04.2024 23:22 Відповісти
Існує таке поняття як бронь від мобілізації. Тому зараз на залізниці працюють здорові і веселі хлопці а не інваліди і жінки.
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11.04.2024 23:25 Відповісти
Юрій Вінгорськи

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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11.04.2024 23:54 Відповісти


Ідіот, відкрий карту і побачиш смисл.
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12.04.2024 06:39 Відповісти
смысл, похоже что готовят сдачу венгрии, а иначе какая необходимость сейчас в такой колее?
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12.04.2024 07:35 Відповісти
ідіот, яка нахєр здача? Вже багато років по євроколії курсує потяг чоп-захонь і мукачево-дебрецен-будапешт.
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12.04.2024 08:09 Відповісти
Не думаю, что готовят, думаю просто необходим пиар. Может ошибаюсь.
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12.04.2024 09:08 Відповісти
Щоб тікати було зручніше
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11.04.2024 21:33 Відповісти
Керівництву, яке ініціювало це будівництво?
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11.04.2024 21:36 Відповісти
А кому ще?
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11.04.2024 21:46 Відповісти
При гіперлуповому міністрі у у нас з'явився безпересадковий потяг Київ-Будапешт-Відень
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11.04.2024 21:59 Відповісти
А тобі бог дав голову, щоб ти шапку на ній носив
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11.04.2024 22:19 Відповісти
Ці два вагони з 3 містними купе ходили до Відня і Будапешту ще за комуняків.
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11.04.2024 23:26 Відповісти
Я за комуняків їздив у звичайному купе в Будапешт з Києва. Тримісні св, то для якоїсь богєми.
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12.04.2024 06:29 Відповісти
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12.04.2024 00:13 Відповісти
Не краще зараз ці гроші пустити на купівлю зброї?
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11.04.2024 21:58 Відповісти
А хіба ця колія будується за гроші Міноборони?!
Укрзалізниця будує колію аби заробляти гроші від міжнародних перевезень. Саме міжнародні перевезення зараз дозволяють УЗ тримати на низькому рівні збиткові внутрішні перевезення
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11.04.2024 22:03 Відповісти
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12.04.2024 01:08 Відповісти
Дружба з Орбаном.
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11.04.2024 21:58 Відповісти
Так орбан не блокує українські кордони, навідміну від твого дуди.
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11.04.2024 22:00 Відповісти
орбан блокує будь-які військові поставки.
На надприбутки зернотрейдерів мені начхати.
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11.04.2024 22:15 Відповісти
Звідки у тебе інформація про блокує військові поставки? Невже ти у Чопі митником працюєш чи сам придумав?!
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11.04.2024 22:18 Відповісти
офіційна позиція Угорщини. Сіярто не раз про це казав.
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11.04.2024 22:29 Відповісти
Угорщина свою зброю на дарує, однак тишком продає і дозволяє транзит військових вантажів. Про це вже багато писали західні змі.
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11.04.2024 22:33 Відповісти
була колись одна стаття, але мало чого можна написати.
Тишком продає? бо ти так написав? які ще докази?
Ще не зрозуміло до сих пір, що там з військовополоненими, яких москва передала Угорщині.
Ну а чому шмигаль займаєтьтся розбудовою і фінансуванням проєктів з ворогом України Орбаном, питання риторичне. Там вся зелена команда така.
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12.04.2024 13:47 Відповісти
У тебе ворог України в кріслі преза. І тебе це чомусь не цікавить, а цікавить якась конспірологія.
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12.04.2024 14:11 Відповісти
В 22 році я переганяв автомобілі для ТРОшників через Угорщину,мої однокашники,які живуть у Франції,Бельгії та Іспанії нагружали всяким мілітарі знаряддям,якого на той час дуже бракувало,так угорські митники шманали по 3 години,навіть кевларові шоломи не давали провезти,а з броніків пластини виймали,з єхидними посмішками,хоча тоді ще офіційно заборонено не було.Потім прийшлось їздити через Словаччину.Наскільки я знаю вони спеціальний закон чи постанову приняли,що все має подвійне призначення або військове-заборонено провозити через мадярський кордон.
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11.04.2024 22:46 Відповісти
Там трохи про інше мова. Десь півроку тому у західних змі була стаття про це, як Угорщину "викрили" у тому, що вона продавала Україні якусь зброю по лінії НАТО.
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12.04.2024 08:07 Відповісти
Мад'яри це фіноугорські родичі кацапів - лижуть кремлю аж димить.
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12.04.2024 11:33 Відповісти
Не євроколії - а англосаксонскої колії ( тому на кацапстані її і не прийняли - і в Іспанії і Ірландії також а японцям і 1066 мм достатньо хоча дивно чого в Франції її прийняли).
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11.04.2024 22:51 Відповісти
Ви б спочатку вивчили, по якій колії їздять швидкісні потяги у Японії та Іспанії...
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11.04.2024 23:55 Відповісти
Дуже начасі, як кажуть. Українське військо та громадяни, у разі відступу, матимуть комфортні умови для пересування та оглядин еврозонівських пейзажів.
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11.04.2024 23:06 Відповісти
Будівництво то наше все і ніщо нам не стане на заваді ні війна не пустий бюджет Мабуть то колія чи перемоги чи незламності А як же летовища відкривати? Забули мабуть але можно колію
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11.04.2024 23:52 Відповісти
Такая новость подливает масла в огонь плохих новостей...

Строить из Ужгорода Евроколию в Венгию... в 2012 году Януковичу предлагали построить мост из Крыма к Краснодарскому краю. Других ассоциаций и паралелей просто нету
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11.04.2024 23:58 Відповісти
Дурень, в Україні вже давно є євроколія між чопом і угорщиною. По цій євроколії вже десяток років їздять угорські поїзда (чоп-захонь). Продовження лінії до Ужгорода - це цілком логічно з точки зору зручності логістики.
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12.04.2024 06:33 Відповісти
Ти теж зелений клоун чи як, замість закупівель зброї йде будівництво далеке від війни як захід від східа.
Яка нахрєн євроколія.
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12.04.2024 11:31 Відповісти
Клоун - це ти. Зброю купує в Україні Міноборони, а не Укрзалізниця.
Цей маршрут Укрзалізниця будує за свої гроші, аби заробляти на перевезеннях. Завдяки міжнародним рейсам, у тому числі в Угорщину, УЗ заробляє валюту на яку покриваються збитки від внутрішніх перевезень. Чи ти думаєш, що плацкарт за 300 грн - це рентабельно для перевізника при 15 годинній поїздці?
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12.04.2024 14:09 Відповісти
Ти чмо тупе чи прикидаєшся.
Які будівництва дорог під час війни, чи для вас Зефілів війна вже закінчилася.
Більщість грощей повинна йти на ЗСУ, а не побудову шляхів до Орбана.
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12.04.2024 19:12 Відповісти
За словами Шмигаля, після Ужгорода євроколії до кордонів з ЄС планують збудувати зі Львова, Чернівців і Ковеля.
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12.04.2024 04:34 Відповісти
Це зараз у нас сама дружня країна? Чи це знов велике крадівництво чи взагалі підготовка до здачі Закарпаття?
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12.04.2024 07:05 Відповісти
Ще одне тупоголове уйопіще вилізло зі своєю конспірологією. В Україні вже давно курсують поїзди з Мукачева і Чопу в угорщину по євроколії! А ти можеш по 20 годин і далі стояти на кордоні аби тебе ляхи заустили до себе в країну
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12.04.2024 08:30 Відповісти
Це ту уйоббік сраний, зараз це саме необхідне?
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12.04.2024 08:32 Відповісти
Дежавю
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12.04.2024 09:31 Відповісти
Якраз ця колія і потрібна Угорщині щоб потім було зручніше перекидати війська для захоплення Закарпаття. Для російських танків дороги вже побудували. Тепер потрібно допомогти угорським.
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12.04.2024 11:23 Відповісти
Дебіл, виходить польщі потрібна євроколія до Львова аби захопити Галичину і Волинь
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12.04.2024 14:02 Відповісти
А Румунії потрібна євроколія у Чернівці аби захопити Буковину?! Де вас таких довпойопів рожають? У туалеті над раковиною?!
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12.04.2024 14:05 Відповісти
BLD - все що можна сказати по цьому поводу, зброї фактично немає, окупанти наступають, нарощують сили, а ці ублюдошні щось будують далеке від фронта як небо від землі.
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12.04.2024 11:28 Відповісти
А нахіба це робить? Поки мадяри бикують, то треба кордон посилювати.
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12.04.2024 14:00 Відповісти
А що робити у разі, коли польські підри заблокують залізничне сполучення з Україною? Чекати роки поки розблокують? Чи може поїхати в обхід через Угорщину!
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12.04.2024 14:04 Відповісти

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