В Україні почали будівництво євроколії з Ужгорода в напрямку Угорщини. ВIДЕО
"Укрзалізниця" розпочала будівництво європейської колії з Ужгорода до Чопа, яка дозволить з’єднати перший український обласний центр із залізничною мережею Угорщини та інших країн Європи.
Укладання першої ланки рейкошпальної решітки нової євроколії відбулося 11 квітня в присутності премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, повідомляє пресслужба залізничної компанії.
Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.
"Сьогодні ми відкриваємо процес будівництва важливого проєкту – створення першої євроколії від Чопа до Ужгорода. Цей проєкт дозволить підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно дасть нам нові логістичні можливості до вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка", – наголосив Шмигаль.
"Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва. Проєктна документація та ТЕО були розроблені за кошти державного бюджету в 2021-2022 роках. Проєкт буде реалізовано за 50% грантового співфінансування фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF)", – повідомив Лященко.
Він уточнив, що загальна вартість робіт становить 1,3 млрд грн, а термін виконання проєкту складає 14 місяців.
Проєкт передбачає:
- будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;
- реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;
- оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації;
На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород. "Укрзалізниця" вже подала заявку для участі в новому конкурсі проєктів CEF на отримання грантового співфінансування.
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від Будапешта вниз на балканські країни , від Відня вниз на Італію , вверх на Прагу і т п
ЦЕ ДУЖЕ КОРОТКА ДОРОГА І ЗБЕРИГАННЯ ЧАСУ
по угорському автобану їхати приємно . Якісне покриття , котре вчасне ремонтують . Комфортне розташування ******** заправок з туалетами і смачним кофе .
А ВИ ХОЧЕТЕ ВСЕ БЕСПЛАТНО ? Їздите простими шляхами
А ЗАРАЗ ПРО ГОРИ - в Словаччині супер класні автобани через гори , але не завершен ряд тоннелів , що ускладнює дорогу . А В УГОРЩИНЕ нет тоннелей , т к автобани ідуть по рівнині
ТОМУ поїзд через УГОРЩИНУ найкраще рішення
до речі- в нас повітряна тривога . Так що сидить там мовчки
https://map.ukrainealarm.com
Це не жовч, а уважність до фактів (або їхньої відсутності)
="в нас повітряна тривога . Так що сидить там мовчки"=
Перепрошую пані але в Норвегії немає повітряної тривоги наразі.
="Я живу в 50 км від Альп... Я ізжу автобанами і Австрії і Угорщини і Словаччині"=
Там у Вас лунає повітряна тривога?
По-друге, польща вже довела блокуванням кордону - що це найбільш ненадійний партнер з яким краще взагалі не мати справу.
По-третє, в Угорщині дуже круте залізничне сполучення і розташування. Можна не тільки їхати Австріїя, Баварія, Швейцарія, Чехія, а ще й на Балкани (Хорватія і Словенія)
По-четверте, з Ужгорода десь 4 години і Будапешт. Місцевий аеропорт дуже крутий транспортний хаб, не тільки по Європі, але й по світу.
Ось тобі і всі смисли.
а ще дуже комфортний автобан почти від українського кордону Берегово і до Будапешта і всієї Европи. Ось цей автобан треба продовжити до Мукачево
АЛЕ ШМИГАЛЬ погано оріентуется на місцевості Закарпаття
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
Ідіот, відкрий карту і побачиш смисл.
Укрзалізниця будує колію аби заробляти гроші від міжнародних перевезень. Саме міжнародні перевезення зараз дозволяють УЗ тримати на низькому рівні збиткові внутрішні перевезення
На надприбутки зернотрейдерів мені начхати.
Тишком продає? бо ти так написав? які ще докази?
Ще не зрозуміло до сих пір, що там з військовополоненими, яких москва передала Угорщині.
Ну а чому шмигаль займаєтьтся розбудовою і фінансуванням проєктів з ворогом України Орбаном, питання риторичне. Там вся зелена команда така.
Строить из Ужгорода Евроколию в Венгию... в 2012 году Януковичу предлагали построить мост из Крыма к Краснодарскому краю. Других ассоциаций и паралелей просто нету
Яка нахрєн євроколія.
Цей маршрут Укрзалізниця будує за свої гроші, аби заробляти на перевезеннях. Завдяки міжнародним рейсам, у тому числі в Угорщину, УЗ заробляє валюту на яку покриваються збитки від внутрішніх перевезень. Чи ти думаєш, що плацкарт за 300 грн - це рентабельно для перевізника при 15 годинній поїздці?
Які будівництва дорог під час війни, чи для вас Зефілів війна вже закінчилася.
Більщість грощей повинна йти на ЗСУ, а не побудову шляхів до Орбана.