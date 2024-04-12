На столичному Хрещатику замість магазинів масово відкривають аптеки

На місці супермаркету Varus на Хрещатику відрили нову аптеку, ще одна з’явиться до літа у приміщенні інтернет-майданчика Rozetka біля Головпоштамту.

Обидві аптеки належать до мережі "Аптека-9-1-1", яка минулого року вже відкрила аптеку на перетині вулиць Хрещатик і бульвару Тараса Шевченка, звернула увагу українська редакція Forbes.

Заступник генерального директора мережі Олександр Севрюков назвав прийнятною вартість оренди приміщення для аптеки площею 300 квадратних метрів на місці супермаркету за адресою Хрещатик, 13.

У серпні 2022 року аптеку на Хрещатику відкрила мережа "Порожник", тепер у неї два заклади на головній вулиці столиці.

Три аптеки на Хрещатику (дві з них у ТРЦ "Глобус") має мережа "Доброго дня", ще один заклад цієї мережі знаходиться на Бессарабській площі.

Крім того, аптеку на центральній вулиці столиці має компанія "Анрі-фарм", та інші мережі.

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Київський Хрещатик – найкоротша головна вулиця столиць Європи, вона має довжину 1,3 кілометра і сполучає Європейську й Бессарабську площі.