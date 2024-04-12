БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 071 11

Торік в Україні покарали втричі менше корупціонерів

хабар,корупція

Упродовж 2023 року до Реєстру корупціонерів потрапили 2420 осіб, це майже утричі менше порівняно з довоєнним 2021 роком (7 тис.).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Але кількість записів від початку великої війни тут теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч – лише 192.

У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями – 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку повномасштабної війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі – 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів – 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно становлять десь 5-8% покарань.

Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі "Опендатабот" не може оприлюднити конкретні дані, як-от місце роботи та посаду правопорушника.

Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку: скасування вироку ухвалою суду, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження тощо.

Автор: 

корупція (469) реєстр (563)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Це мабуть, ще не врахували службовців з палітурками від СБУ, МСЕК, з ЦОВВ, ВРУ, ОПУ, ОДВА…. Тобто робота щодо їх обліку, КИМОСЬ і в Україні ведеться…
Бо Зеленський, як і завжди, не СРАТЬєх у боротьбі з казнокрадами!! У нього усьо десь чисто… Тому > 2млрд $ і вивели з України упродовж 2022-23 років, це тільки з Міноборони!! Деталі знають і будуть поки свідками, Шмигаль та голова Нацбанку !!!
показати весь коментар
12.04.2024 10:07
+3
За Зеленського корупціонерів в Україні не карають, а заохочують .
показати весь коментар
12.04.2024 10:05
+3
Поки всі будуть обурюватися лише в інтернеті, корупціонери і далі себе будуть почувати дуже добре. Вони, власне кажучи, тут тридцять з гаком років чудово живуть. А зараз для них взагалі рай - всіх незадоволених можна звинуватити у розхитуванні ситуаціїї і відправити на фронт. А самим і дал красти.

Ну а нарід мудрий буде і далі в інтернеті щоки роздувати і погрожувати "після війни з усіма розібратися"...
показати весь коментар
12.04.2024 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За Зеленського корупціонерів в Україні не карають, а заохочують .
показати весь коментар
12.04.2024 10:05 Відповісти
Поки всі будуть обурюватися лише в інтернеті, корупціонери і далі себе будуть почувати дуже добре. Вони, власне кажучи, тут тридцять з гаком років чудово живуть. А зараз для них взагалі рай - всіх незадоволених можна звинуватити у розхитуванні ситуаціїї і відправити на фронт. А самим і дал красти.

Ну а нарід мудрий буде і далі в інтернеті щоки роздувати і погрожувати "після війни з усіма розібратися"...
показати весь коментар
12.04.2024 10:05 Відповісти
Что мешает вместо проявления недовольства просто организовать частное представление в стиле " маски-шоу," с вывозом тела в лес или без. Заодно и личное материальное положение можно поправить
показати весь коментар
12.04.2024 11:39 Відповісти
Ну навіщо так радикально? З кульками та стрічками краще. Білими.

показати весь коментар
12.04.2024 11:53 Відповісти
Це мабуть, ще не врахували службовців з палітурками від СБУ, МСЕК, з ЦОВВ, ВРУ, ОПУ, ОДВА…. Тобто робота щодо їх обліку, КИМОСЬ і в Україні ведеться…
Бо Зеленський, як і завжди, не СРАТЬєх у боротьбі з казнокрадами!! У нього усьо десь чисто… Тому > 2млрд $ і вивели з України упродовж 2022-23 років, це тільки з Міноборони!! Деталі знають і будуть поки свідками, Шмигаль та голова Нацбанку !!!
показати весь коментар
12.04.2024 10:07 Відповісти
Не можуть зЕрмаки карати самих себе.
показати весь коментар
12.04.2024 11:13 Відповісти
Потрапити до Реєстру корупціонерів в Україні це щось типу пристижного списку Форбса. Це гарантія того, що а) ти не попадеш до армії б) тебе ніколи не посадять.
показати весь коментар
12.04.2024 11:29 Відповісти
Пока люди будут за семейными и дружескими застольями хвастаться знакомыми и родственниками ворами и взяточниками ничего никогда не изменится.

Если нет здоровья или желания прищучить гадину самим, хотя бы просто обрывайте дружеские и родственные отношения с людьми которые не чисты на руку, и сами не давайте взятки.
показати весь коментар
12.04.2024 11:36 Відповісти
Ось така вона, весна посадок.
показати весь коментар
12.04.2024 11:55 Відповісти
Kарати корупціонерів в Україні потрібно на досвіді Китаю і Вʼєтнаму.

Суд у місті Хошимін засудив 67-річну в'єтнамську бізнесвумен Труонг Мі Лан до смертної кари за пограбування одного з найбільших банків країни протягом 11 років.

Труонг Мі Лан, глава Van Thinh Phat, є однією з небагатьох жінок, засуджених до смертної кари у В'єтнамі за фінансові злочини.

показати весь коментар
12.04.2024 19:21 Відповісти
СПП Китаю виявила, що 78 000 чиновників, у тому числі понад 100, які були на рівні провінційного лідера або міністра, були притягнуті до відповідальності за корупцію та хабарництво протягом п'ятирічного періоду.
показати весь коментар
12.04.2024 19:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 