Торік в Україні покарали втричі менше корупціонерів
Упродовж 2023 року до Реєстру корупціонерів потрапили 2420 осіб, це майже утричі менше порівняно з довоєнним 2021 роком (7 тис.).
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Але кількість записів від початку великої війни тут теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч – лише 192.
У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями – 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку повномасштабної війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.
Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі – 38,2% та 53,1% випадків відповідно.
Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів – 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно становлять десь 5-8% покарань.
Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі "Опендатабот" не може оприлюднити конкретні дані, як-от місце роботи та посаду правопорушника.
Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку: скасування вироку ухвалою суду, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження тощо.
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Ну а нарід мудрий буде і далі в інтернеті щоки роздувати і погрожувати "після війни з усіма розібратися"...
Бо Зеленський, як і завжди, не СРАТЬєх у боротьбі з казнокрадами!! У нього усьо десь чисто… Тому > 2млрд $ і вивели з України упродовж 2022-23 років, це тільки з Міноборони!! Деталі знають і будуть поки свідками, Шмигаль та голова Нацбанку !!!
Если нет здоровья или желания прищучить гадину самим, хотя бы просто обрывайте дружеские и родственные отношения с людьми которые не чисты на руку, и сами не давайте взятки.
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