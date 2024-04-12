Обмеження споживання електроенергії діють у двох областях

Станом на ранок 12 квітня обмеження споживання електроенергії діють у Харківській та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні обмеження діяють на Харківщині і для промисловості – у Кривому Розі.

Водночас удень через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії сонячними станціями оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Також надлишки електроенергії постачались до Польщі. Утім, увечері у пікові години залучалась електроенергія із сусідніх країн – сумарно 1800 МВт-год.

На сьогодні також очікується імпорт та експорт електроенергії. Наразі енергосистема працює стабільно.

Як додали у Міненерго, уночі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції на Дніпропетровщині. Знеструмлювались промислові споживачі. На ранок їх заживили частково.

Також унаслідок обстрілу відключилось обладнання на газорозподільній мережі у Миколаєві. Без постачання газу залишилось понад 30 абонентів.

До того ж через бойові дії пошкоджено надземні газопроводи у Харківському районі. Припинено газопостачання 136 абонентам.