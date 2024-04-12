Найбільше нових авто купують у Києві, вживаних – на Львівщині. Найпопулярніші моделі

За підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ та Київська область, а вживаних – Львівщина.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що із початку року кияни придбали 6097 нових легкових авто. Водночас у Київській області було зареєстровано 1313 нових авто.

До п’ятірки лідерів у купівлі нових автівок також увійшли мешканці Дніпропетровщини (1179), Львівщини (878) та Одещини (860).

На ринках Києва, та Одеської області титул бестселера здобув кросовер Renault Duster. На Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen iD.4.

Водночас найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків за перші три місяці 2024 року продемонстрували:

Львівська область – 6638 авто;

Київ – 4977;

Київська область – 3635;

Вінницька область – 3486;

Івано-Франківська область – 3179.

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf. У Києві першість віддали Volkswagen Passat.