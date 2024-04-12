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МОМ не прогнозує відтоку біженців з України, як на початку війни

біженці,українці

У Міжнародній організації з міграції не очікують потоку біженців з України, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це під час спілкування з журналістами повідомила генеральна директорка МОМ Емі Поуп, передає Укрінформ.

"Я не очікую, що ми побачимо відтік (людей з України, – ред.) такими темпами, як на початку війни. Потік з України вирізнявся кількістю людей, що швидко залишала країну. Це було безпрецедентно. Я не думаю, що ми побачимо повторення цього. Нині немає чогось справді катастрофічного", – сказала вона.

За словами Поуп, МОМ продовжить спостереження, але, за її оцінками, українці віддані своїй країні і воліють залишатися в ній.

"Але ми повинні бути реалістами. Людям, якщо вони не мають безпечного місця, якщо зазнають постійних атак, властиво переміщуватися", – зауважила вона.

За даними Євростату, на сьогодні у країнах Євросоюзу перебувають 4,2 мільйона українських біженців.

Автор: 

біженці (694) МОМ (10) Євросоюз (5099)


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На рівні гадання на кавовій гущі.
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12.04.2024 14:31 Відповісти
Краще б згадав про закриті кордони в Україні і людей, яких взяла влада в заручники. А також про кількість цивільних, які загинули від обстрілів, бо не змогли сім'єю виїхати за кордон.
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12.04.2024 15:54 Відповісти

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