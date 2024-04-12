МОМ не прогнозує відтоку біженців з України, як на початку війни

У Міжнародній організації з міграції не очікують потоку біженців з України, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це під час спілкування з журналістами повідомила генеральна директорка МОМ Емі Поуп, передає Укрінформ.

"Я не очікую, що ми побачимо відтік (людей з України, – ред.) такими темпами, як на початку війни. Потік з України вирізнявся кількістю людей, що швидко залишала країну. Це було безпрецедентно. Я не думаю, що ми побачимо повторення цього. Нині немає чогось справді катастрофічного", – сказала вона.

За словами Поуп, МОМ продовжить спостереження, але, за її оцінками, українці віддані своїй країні і воліють залишатися в ній.

"Але ми повинні бути реалістами. Людям, якщо вони не мають безпечного місця, якщо зазнають постійних атак, властиво переміщуватися", – зауважила вона.

За даними Євростату, на сьогодні у країнах Євросоюзу перебувають 4,2 мільйона українських біженців.