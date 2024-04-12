Кабмін призначив заступника Єрмака першим заступником голови МЗС (оновлено)
Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ України.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 12 квітня, повідомляє пресслужба уряду.
Водночас з посади заступника голови МЗС звільнено Миколу Точицького.
Згодом на сайті президента також з'явився указ №226/2024, яким Володимир Зеленський звільнив Сибігу з посади заступника керівника Офісу президента.
Андрій Сибіга з червня 2021 року і до останнього часу обіймав посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань зовнішньої політики. До цього він з 2016 року був послом України у Туреччині.
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НБ
показати весь коментар12.04.2024 14:27 Відповісти Мені подобається 1
Сергій Слинько #582971
показати весь коментар12.04.2024 21:56 Відповісти Мені подобається 1
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