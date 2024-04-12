Кабмін призначив заступника Єрмака першим заступником голови МЗС (оновлено)

Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 12 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас з посади заступника голови МЗС звільнено Миколу Точицького.

Згодом на сайті президента також з'явився указ №226/2024, яким Володимир Зеленський звільнив Сибігу з посади заступника керівника Офісу президента.

Андрій Сибіга з червня 2021 року і до останнього часу обіймав посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань зовнішньої політики. До цього він з 2016 року був послом України у Туреччині.