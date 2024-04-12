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Кабмін призначив заступника Єрмака першим заступником голови МЗС (оновлено)

сибіга

Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 12 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас з посади заступника голови МЗС звільнено Миколу Точицького.

Згодом на сайті президента також з'явився указ №226/2024, яким Володимир Зеленський звільнив Сибігу з посади заступника керівника Офісу президента.

Андрій Сибіга з червня 2021 року і до останнього часу обіймав посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань зовнішньої політики. До цього він з 2016 року був послом України у Туреччині.

Автор: 

Кабмін (7745) МЗС (254) призначення (1142) Сибіга Андрій (7)


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Все і всякий хто повязаний з Єрмаком прискорює падіння і знищення України як держави. На всю країну досі не знайшлось героя здатного це падло пристрелити...
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12.04.2024 14:27 Відповісти
дермак призначив "смотрящего" у МЗС.
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12.04.2024 21:56 Відповісти

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