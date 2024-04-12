З росіян почнуть стягувати новий податок на відпочинок

Російський уряд вирішив запровадити новий туристичний податок, який стягуватиметься з росіян за відпочинок по всій Росії.

Він замінить курортний збір, який у якості експерименту діяв лише у п'яти російських регіонах, пише газета "Вєдомості" із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, відповідний законопроєкт планується внести до Держдуми вже навесні, а новий податок почнуть стягувати з 1 січня 2025 року.

Оподаткувати планують вартість розміщення туристів. Зокрема, обговорюється ставка у розмірі 3% від ціни проживання. Зібрані кошти планується спрямовувати на будівництво туристичної інфраструктури.

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Як повідомлялося, на початку квітня російський віцепрем'єр Дмитро Чернишенко заявив, що росіяни подолали "колоніальну залежність" від звички відпочивати за кордоном і тепер відпочивають переважно у самій Росії. Тому потрібно знайти гроші для розвитку туристичної інфраструктури у самій Росії.

Раніше російський президент Путін поставив завдання вдвічі збільшити внесок туристичної галузі у ВВП Росії до 2030 року, турпотік має зрости до 140 млн осіб на рік.

Нагадаємо, після вторгнення РФ до України та запровадження атиросійських санкцій мешканцям РФ стало значно важче виїздити за кордон: більшість європейських країн посилили вимоги до видачі шенгенських віз, прямих рейсів між країнами ЄС та РФ немає, а російські банківські картки не приймають у переважній більшості країн світу.