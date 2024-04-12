Євросоюз запровадив кримінальне покаранння за обхід та порушення санкцій

Рада ЄС 12 квітня остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Європейського Союзу у державах-членах.

Про це повідомили у пресслужбі Ради, передає "Європейська правда".

Відтепер певні дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах. Такими злочинами можуть бути допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності.

Також покаранню можуть підлягати підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням.

Держави-члени ЄС повинні забезпечити, щоб порушення санкцій призводило до ефективних і пропорційних кримінальних покарань, які варіюються залежно від правопорушення.

Умисне порушення санкцій має тягнути за собою максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення.

На порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково накладати штрафи.

Юридичні особи також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо правопорушення скоїла людина, що обіймає керівну посаду в організації.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви до свого національного законодавства.