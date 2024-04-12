Кабмін погодив передачу арештованих активів газової компанії Коломойського в управління "Укрнафти"

Кабінет міністрів погодив пропозицію Нацагентства з розшуку та менеджменту активів щодо передачі в управління "Укрнафти" арештованих активів "Укрнафтобуріння".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Погоджено, з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері, ... пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства оборони щодо передачі в управління ПАТ "Укрнафта" активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про 7 акцій ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", кожна з яких становить 0,0017 % статутного капіталу товариства.

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Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.