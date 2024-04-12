Виробник рибних паличок Vici міг возити підсанкційне обладнання до Росії: Прокуратура Литви почала перевірку

Прокуратура Литви почала перевірку компанії з групи Vičiūnai після публікації інформації про те, що вона імовірно перевозила до Росії підсанкційні товари, які можуть використовуватися для виробництва озброєнь.

У прокуратурі заявили, що почали попереднє розслідування за фактом порушення міжнародних санкцій, повідомляє місцеве видання Delfi.

Розслідування проводять співробітники Клайпедського відділення Митної кримінальної служби під контролем прокурорів Відділу кримінального переслідування Клайпедської окружної прокуратури.

"Мета розслідування – з'ясувати, яку продукцію було експортовано до Російської Федерації і чи включено її до переліку санкційних товарів", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Раніше литовський портал lrt.lt повідомив, що компанія з групи Vičiūnai – Plungės kooperatinė prekyba – більше 10 разів завозила до Росії на підсанкційне обладнання, пунктом призначення якого було вказано її російський завод Vičiūnai-Rus у Совєтську.

За даними журналістів, з Литви до Калінінграда перевозили вироби та технології, які належать до групи товарів, що можуть використовуватися у військових цілях.

Представники Vičiūnai визнали, що справді завозили до Росії ці товари, але запевняли, що не знали, що вони підпадають під санкції.

"Ми заперечуємо інформацію у ЗМІ про те, що це запчастини військового призначення. Це деталі для ремонту обладнання з виробництва продуктів, для підтримки технічного стану обладнання та його ніколи не перепродували іншим компаніям", – запевнила представниця компанії Вілма Вевярське.

"Зараз ми проводимо внутрішнє розслідування, також відбувається розслідування криміналістів митниці. Ми співпрацюватимемо з усіма відомствами, щоб спростувати ці звинувачення", – додала вона.

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Як повідомлятися, провідний литовський виробник морепродуктів Vičiūnai Group (Vici) досі контролює завод у Совєтську, що в Калінінграздській області РФ. Потужність виробництва перевищує 120 тисяч тонн на рік, він випускає крабові палички, креветки та напівфабрикати. Лише цього тижня російські ЗМІ повідомили, що Vičiūnai планує продати свої активи у РФ місцевій групі "Океан".

Нагадаємо, у січні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло виробника морепродуктів Viciunai Group (Vici) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомлялося, на початку квітня 2022 року голова Vičiūnai Group Шарунас Матійошайтіс заявляв, що компанія припинить бізнес у Росії протягом трьох-чотирьох місяців. Однак вже у червні 2022 року Vičiūnai Group відновила постачання сировини та роботу свого заводу в Росії. В компанії це пояснювали бажанням потенційних покупців російських активів, але про їх продаж офіційно нічого не повідомлялося.