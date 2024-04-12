Кабмін дозволив звільняти бізнес від місцевих податків на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів дозволив місцевій владі звільнити бізнес від сплати трьох місцевих податків, недоотримані доходи компенсуватимуть їм з державного бюджету.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

"Впроваджуємо додаткові кроки, їх є три. Перше – це можливість заниження податкового навантаження, зокрема, для Харкова. Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три види податків: єдиний податок, орендна плата і плата за майно", – заявив Шмигаль.

Він додав, що недоотримані доходи місцевих бюджетів компенсують з державного бюджету.

"Це не тільки Харкова стосується, але і для всіх інших територій це також діє", – зауважив голова уряду.

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Своєю чергою у пресслужбі Мінфіну повідомили, що сьогодні уряд схвалив постанову, яка розширює можливості фінансування з державного бюджету втрат місцевих бюджетів, які надають пільги бізнесу на прифронтових територіях.

"Загальний обсяг додаткової дотації на 2024 рік складає 33,4 млрд грн, з яких 19,3 млрд грн вже розподілено між місцевими бюджетами. Залишок у розмірі 14,1 млрд гривень тепер може бути використаний для компенсації зменшення надходжень від ширшого переліку основних місцевих податків у порівнянні з попереднім роком", – пояснили у Мінфіні.

У міністерстві уточнили, що йдеться про податок на нерухомість, плату за землю та єдиний податок.

"Така підтримка дозволить забезпечити фінансову стабільність для громад та підприємств, що знаходяться в особливо складних умовах внаслідок війни", – додали у Міністерстві фінансів.

Як повідомлялося, за даними Міністерства фінансів, у січні - березні до загального фонду місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 101,6 млрд грн. Це на 2,2 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли з місцевих бюджетів не забрали так званий "військовий ПДФО".