В Україні заблоковано понад 2500 сайтів із азартними іграми. ІНФОГРАФІКА

Станом на квітень 2024 року в Україні заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор, також розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами їхньої нелегальної організації.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань", – сказано в повідомленні.

У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць комп'ютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес.

Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

За наслідками направлених правоохоронцями рекомендацій щодо блокування протиправних ресурсів наразі заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, які причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино.

Серед прикладів: забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

Також здійснюється досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян Росії, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.





Як повідомлялося, компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.