Польща фіксує на 20% менше консульських послуг для українців

У Польщі українські консульські працівники фіксують приблизно на 20% менше консульських дій після ухвалення в Україні закону про мобілізацію й тимчасового призупинення вчинення консульських дій для чоловіків у віковій категорії від 18 до 60 років.

Про повідомили в одній із консульських установ України в Польщі, передає Укрінформ.

"Консульських дій стало приблизно на 20% менше", – поінформували і консульській установі, зазначивши, що йдеться саме про обслуговування чоловіків мобілізаційного віку.

Як пояснили в консульській установі, тимчасово припинено вчинення консульських дій, які стосуються безпосередньо чоловіків, наприклад, отримання довідки на укладення шлюбу, що є нотаріальною дією.

Утім, чоловіки можуть у консульстві отримати консульські послуги, спрямовані на інших членів родини, зокрема, на отримання громадянства новонародженої дитини.

"Загалом ми працюємо у штатному режимі, надзвичайних випадків не зафіксовано. Ажіотажу теж не спостерігається", – зазначили в консульській установі.

Оформлення документів за кордоном

Раніе міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів