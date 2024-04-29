У Києві відремонтують вулицю на Оболоні за 1,3 мільярда

В Оболонському районі Києва капітально відремонтують вул. Богатирську з урахуванням принципів безбар’єрності та з облаштуванням велодоріжок.

Відповідний робочий проєкт затверджено розпорядженням Київської міської військової адміністрації, йдеться в повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури.

Що обіцяють відремонтувати

Зокрема, на Богатирській:

влаштують новий тришаровий дорожній одяг із пониженими бордюрами та тактильною плиткою для пішоходів,

облаштують смугу безпеки і розділову смугу, примикання та місцеві проїзди, тротуари і велодоріжки, рукави дощової каналізації,

перекладуть каналізаційні, водопровідні та тепломережі,

встановлять 320 опор мереж зовнішнього освітлення, а також облагородять прилеглу територію.

Вулицю Богатирську побудували ще в середині 1970-х років, востаннє реконструювали в середині 1980-х років. Тоді ж побудували шляхопроводи на перетині з вулицями Луговою, Добринською (трамвайний шляхопровід) та просп. Степана Бандери.

Нині ця магістральна вулиця користується попитом у транзитного транспорту в бік Вишгороду та перерозподіляє транспортні потоки в обхід центру столиці в напрямку Гостомелю (Варшавської траси) та в Одеському напрямку.

"У зв'язку зі значною кількістю вантажного транспорту на вул. Богатирській і збільшенням норм щодо допустимої маси транспортних засобів порівняно з тими, що діяли на момент будівництва вулиці, її проїжджа частина інтенсивно руйнується. Це призводить до зниження середньої швидкості транспортних потоків і, як наслідок, – до затримки в доставленні вантажів і погіршення екологічної ситуації", – пояснили в КМДА.

Скільки коштуватиме ремонт

У повідомленні КМДА не вказується вартість проєкту, проте в тендері на ремонт Богатирської, який було оголошено до початку великої війни у 2022 році, йдеться про суму 1,3 млрд грн, пише LIGA.net.

У тендерній документації зазначається, що за результатами торгів було обрано переможця ТОВ "Автомагістраль-Південь". Проте через повномасштабне вторгнення дію договору було призупинено.

"Автомагістраль-Південь" записана на бізнесменів Валерія Короткова (61%) та Олега Наливаного (39%). За даними видання Forbes, контролює компанію одеський бізнесмен Олександр Бойко, який стояв біля витоків створення "Автомагістраль-Південь" у середині 2000-х.

Компанія отримала найбільшу суму фінансування з держбюджету на будівництво та ремонт автошляхів у рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році – 23,27 млрд грн.

У КМДА підтвердили, що капітальний ремонт вулиці відновлюють саме за цим тендером і сума будівельних робіт залишається без змін.

"Наразі, у зв'язку з відновленням фінансування виникла необхідність у поновленні виконанні робіт і продовження строку дії договору, у зв’язку з чим Корпорація підготувала і направила до Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) лист і проєкт додаткової угоди про відновлення робіт по вулиці Богатирській. Після отримання позитивної відповіді, між замовником та виконавцем робіт буде укладено додаткову угоду на поновлення виконання робіт на вищезазначеному об’єкті без зміни вартості, що зазначена у договорі підряду", – повідомили в КМДА.