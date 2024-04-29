Туреччина хоче купувати скраплений газ у США, щоб зменшити залежність від Росії

Туреччина домовляється з американською енергетичною компанією ExxonMobil про багатомільярдну угоду на купівлю скрапленого природного газу.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Туреччина, яка імпортує майже весь свій природний газ із Росії, прагне створити "новий портфель поставок", який зробить її менш залежною від будь-якого одного партнера, заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.

За словами Байрактара, Туреччина отримає до 2,5 млн тонн СПГ на рік завдяки довгостроковій угоді, яка обговорюється з Exxon, додавши, що пакт може тривати протягом десятиліття.

Згідно з розрахунками FT, цього обʼєму вистачило б для покриття приблизно 7% споживання природного газу Туреччиною минулого року.

На Росію припадає близько 40% турецького споживання СПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти в Туреччину.

Комерційні умови угоди з Exxon досі обговорюються, але 2,5 млн тонн СПГ, що поставляються до Туреччини, наразі коштуватимуть близько $1,1 млрд, згідно з оцінками інформаційного агентства Argus.

Анкара також зверталася до інших американських виробників природного газу щодо укладання угод про постачання СПГ, прагне "диверсифікувати" свої поставки природного газу до того, як деякі з її довгострокових контрактів з Росією закінчаться у 2025 році, а контракти з Іраном – наступного року.

Раніше повідомлялося, що Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду.