Telegram розблокував боти української розвідки, СБУ та Мінцифри (оновлено)

Соціальна мережа Telegram 28 квітня заблокувала низку офіційних ботів, зокрема "Головний бот розвідки".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", – йдеться у повідомленні.

Як наголошують розвідники, попри блокування боту, персональні дані українців – у безпеці.

Водночас ГУР попереджає, що ворог створює боти зі схожими назвами та закликає не надсилати на них свої персональні дані.

Зазначається, що фахівці розвідки вже відновлють роботу бота на інших платформах.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що офіційні чат-боти, які протидіяли РФ, відновили роботу. Зокрема, йдеться про боти розвідки, СБУ та Мінцифри.