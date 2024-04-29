Лідери енергетичного комплексу України збільшили доходи на 8%. Хто заробив найбільше
Упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше (688,45 млрд грн).
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даним "Опендатабот".
Зазначається, що до рейтингу п’ять державних компаній, чотири компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а також ТОВ "Київська обласна ЕК", що належить Костенко Нелі.
Вісім компаній займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві – торгівлею газом.
Так, лідером рейтингу другий рік поспіль залишається Д.Трейдинг з групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно з 2022-м: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.
Найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ахметова. Зокрема, "Київські енергетичні послуги" збільшила свій дохід у 1,5 раза, а "Дніпровські енергетичні послуги" – на третину порівняно з 2022 роком.
Водночас остання також отримала найбільший приріст прибутку – у 2,5 раза – серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.
А ось четверта компанія групи СКМ – "ДТЕК Західенерго" – навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн.
Загалом сукупний дохід чотироьох компаній, які належать Ахметову, становив 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу десятки лідерів.
До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло п’ять компаній, якими володіє держава, проте лише двом минулого року вдалося збільшити свій дохід. Так, "Укргідроенерго" збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК "Енергоатом" – на 15%.
"Укргідроенерго" отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній індексу – 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного "Укренерго" за рік майже не змінився – понад 82 млрд грн.
Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: "Нафтогаз України" – на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" – на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023-му – 10,29 млрд грн загалом.
Останнє місце в рейтингу посідає ТОВ "Київська обласна ЕК" Нелі Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.
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Живе в маєтку тещі під Києвом за 7 млн грн: президент "Енергоатому" потрапив у скандал - розслідування
Керівник "Енергоатому" Петро Котін, який очолює державне підприємство від 2020 року, потрапив у скандал через придбання його 70-річною тещею нерухомості та землі під Києвом за майже 7 млн гривень. Офіційних доходів пенсіонерки на таке придбання не вистачило б, а в будинку з басейном тепер мешкає сам Котін.........
https://tsn.ua/********/zhive-v-mayetku-teschi-pid-kiyevom-za-7-mln-grn-prezident-energoatomu-potrapiv-u-skandal-rozsliduvannya-2477710.html Скандал з головою Енергоатому Петром Котіним - теща придбала маєток під Києвом за 7 млн грн - Укрaїнa (tsn.ua)
Дальше тільки гірше буде.
Тепер, за рахунок Українців, будемо її відновлювати! А Кучма та власники ОБЄКТІВ енергосистеми, потікали за КОРДОН з дивидентами і рахунками в банках приватних за КОРДОНОМ! Льонька-парторг, може і на гітарі збацати, по старій пам'яті …
Хіба за в Україні!
Звідки гроші Зін?
Цікаво , а де сини Ріната знаходяться зараз ? Чого питаю ? Бо ЗЕЛЯбобики постійно верещать - "А де сини Сивочолого Гетьмана!?", а про дітей хасидо-олігархів чомусь не питають ? Так само не питають - а де батьки Вови Оманського та його Лєнкі "Скумбрія по 8" ?
До речі , навіть на шМарафоні не кажуть , що Щікалядний Боріга за час війни збагатився, бо всі знають, що споживачі його продукції мільйонами потікали на Захід після того , як 5 років тому проголосували за веселого хлопчиська , бо дуже втомилися жити при війні , яку вів цей Шоколадний Злодій, він же Марадер на Крові та алкаш , вбивший свого брата ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ , які впарювали "мудрому наріду73%" цього хлопчиська в якості нового Президента ).