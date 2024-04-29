Лідери енергетичного комплексу України збільшили доходи на 8%. Хто заробив найбільше

Упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше (688,45 млрд грн).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даним "Опендатабот".

Зазначається, що до рейтингу п’ять державних компаній, чотири компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а також ТОВ "Київська обласна ЕК", що належить Костенко Нелі.

Вісім компаній займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві – торгівлею газом.

Так, лідером рейтингу другий рік поспіль залишається Д.Трейдинг з групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно з 2022-м: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.

Найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ахметова. Зокрема, "Київські енергетичні послуги" збільшила свій дохід у 1,5 раза, а "Дніпровські енергетичні послуги" – на третину порівняно з 2022 роком.

Водночас остання також отримала найбільший приріст прибутку – у 2,5 раза – серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

А ось четверта компанія групи СКМ – "ДТЕК Західенерго" – навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн.

Загалом сукупний дохід чотироьох компаній, які належать Ахметову, становив 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу десятки лідерів.

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло п’ять компаній, якими володіє держава, проте лише двом минулого року вдалося збільшити свій дохід. Так, "Укргідроенерго" збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК "Енергоатом" – на 15%.

"Укргідроенерго" отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній індексу – 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного "Укренерго" за рік майже не змінився – понад 82 млрд грн.

Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: "Нафтогаз України" – на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" – на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023-му – 10,29 млрд грн загалом.

Останнє місце в рейтингу посідає ТОВ "Київська обласна ЕК" Нелі Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.