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Новини
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Лідери енергетичного комплексу України збільшили доходи на 8%. Хто заробив найбільше

енергетика,світло

Упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше (688,45 млрд грн).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даним "Опендатабот".

Зазначається, що до рейтингу п’ять державних компаній, чотири компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а також ТОВ "Київська обласна ЕК", що належить Костенко Нелі.

Вісім компаній займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві – торгівлею газом.

рейтинг енергетичних компаній

Так, лідером рейтингу другий рік поспіль залишається Д.Трейдинг з групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно з 2022-м: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.

Найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ахметова. Зокрема, "Київські енергетичні послуги" збільшила свій дохід у 1,5 раза, а "Дніпровські енергетичні послуги" – на третину порівняно з 2022 роком.

Водночас остання також отримала найбільший приріст прибутку – у 2,5 раза – серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

А ось четверта компанія групи СКМ – "ДТЕК Західенерго" – навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн.

Загалом сукупний дохід чотироьох компаній, які належать Ахметову, становив 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу десятки лідерів.

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло п’ять компаній, якими володіє держава, проте лише двом минулого року вдалося збільшити свій дохід. Так, "Укргідроенерго" збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК "Енергоатом" – на 15%.

"Укргідроенерго" отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній індексу – 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного "Укренерго" за рік майже не змінився – понад 82 млрд грн.

Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: "Нафтогаз України" – на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" – на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023-му – 10,29 млрд грн загалом.

Останнє місце в рейтингу посідає ТОВ "Київська обласна ЕК" Нелі Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.

Автор: 

доходи (459) енергетика (395)


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Топ коментарі
+6
Парадокс, енергосистему нищать, а прибутки ростуть. І нехай тепер скажуть -"потрібно підвищувати тарифи"... ган...ни зелені.
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29.04.2024 11:52
+4
Сьогодні українські гниди від вкрадених в нас енергетичних компаній отримують надприбутки. А зелені гниди нам вішають на вуха локшину, що грошей немає на зарплату військовим і пораненим. Ці гниди дуже інтенсивно розмножуються в гнилому гниднику.
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29.04.2024 11:32
+4
Котін Петро Борисович 1 червня 2022 року - президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC Енергоатому

==============================================

Живе в маєтку тещі під Києвом за 7 млн грн: президент "Енергоатому" потрапив у скандал - розслідування
Керівник "Енергоатому" Петро Котін, який очолює державне підприємство від 2020 року, потрапив у скандал через придбання його 70-річною тещею нерухомості та землі під Києвом за майже 7 млн гривень. Офіційних доходів пенсіонерки на таке придбання не вистачило б, а в будинку з басейном тепер мешкає сам Котін.........

https://tsn.ua/********/zhive-v-mayetku-teschi-pid-kiyevom-za-7-mln-grn-prezident-energoatomu-potrapiv-u-skandal-rozsliduvannya-2477710.html Скандал з головою Енергоатому Петром Котіним - теща придбала маєток під Києвом за 7 млн грн - Укрaїнa (tsn.ua)

Дальше тільки гірше буде.
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29.04.2024 12:04
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Є доходи - ось хай з доходів і ремонтують розбите обладнання,а не патякають які вони бідненькі немають грошей на відновлення,тому давайте підвищимо тарифи!Мільйони зараз ледве кінці з кінцями зводять,коли ж ви сцаки зрозумієте?! Чи багатий бідного ніколи не зрозуміє?Так може так і казати,чого прикриватись бомбардуваннями,всіх ********.
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29.04.2024 11:11 Відповісти
Котін Петро Борисович 1 червня 2022 року - президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC Енергоатому

==============================================

Живе в маєтку тещі під Києвом за 7 млн грн: президент "Енергоатому" потрапив у скандал - розслідування
Керівник "Енергоатому" Петро Котін, який очолює державне підприємство від 2020 року, потрапив у скандал через придбання його 70-річною тещею нерухомості та землі під Києвом за майже 7 млн гривень. Офіційних доходів пенсіонерки на таке придбання не вистачило б, а в будинку з басейном тепер мешкає сам Котін.........

https://tsn.ua/********/zhive-v-mayetku-teschi-pid-kiyevom-za-7-mln-grn-prezident-energoatomu-potrapiv-u-skandal-rozsliduvannya-2477710.html Скандал з головою Енергоатому Петром Котіним - теща придбала маєток під Києвом за 7 млн грн - Укрaїнa (tsn.ua)

Дальше тільки гірше буде.
показати весь коментар
29.04.2024 12:04 Відповісти
Це гроші, на безпеку енергосистеми України, яку Кучма та інші роздерибанити приватизацією!!
Тепер, за рахунок Українців, будемо її відновлювати! А Кучма та власники ОБЄКТІВ енергосистеми, потікали за КОРДОН з дивидентами і рахунками в банках приватних за КОРДОНОМ! Льонька-парторг, може і на гітарі збацати, по старій пам'яті …
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29.04.2024 11:17 Відповісти
Чекаємо на підвищення тарифів для "Відбудови енергосистеми України " процентів на 30~. ***********
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29.04.2024 11:26 Відповісти
Сьогодні українські гниди від вкрадених в нас енергетичних компаній отримують надприбутки. А зелені гниди нам вішають на вуха локшину, що грошей немає на зарплату військовим і пораненим. Ці гниди дуже інтенсивно розмножуються в гнилому гниднику.
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29.04.2024 11:32 Відповісти
Парадокс, енергосистему нищать, а прибутки ростуть. І нехай тепер скажуть -"потрібно підвищувати тарифи"... ган...ни зелені.
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29.04.2024 11:52 Відповісти
Не лідери, а мородери.
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29.04.2024 12:16 Відповісти
Цілий останній рік ми слухаємо скиглення і завивання різного роду експертів,чиновників та навіть телеведучих що енергосистемі капець,що потрібно негайно щось робити,збільшувати плату за енергію,почасове відключення...Але зараз такий світ,що гроші лишають по собі слід.І ось відслідкували ті гроші - а вони мандрують в кишені олігархів,зокрема Ахметова...Тобто парадокс - чим більше ******** ТЕЦ,тим більші прибутки в Ахметова...Насправді логіка тут є,вона проста. Удар ракетою по ТЕЦ - виття експертів - Шмигаль (екс працівник Ахметова) виділяє кошти - Ахметов кладе їх в кишеню...
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29.04.2024 12:34 Відповісти
Роль держави у захисту території ??
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29.04.2024 13:25 Відповісти
Незрозуміло зовсім. Енергооб'єкти знищуються, а енергопостачальники збагачуються. Таке буває?
Хіба за в Україні!
Звідки гроші Зін?
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29.04.2024 13:37 Відповісти
З-за кордону. Кожного місяця країни ЄС надають допомогу обладнанням і грошима з цільовим призначенням - сфера електроенергетики
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29.04.2024 14:14 Відповісти
А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. Ахметова та таких, як він , ЗЕвлада також влаштовує.

Цікаво , а де сини Ріната знаходяться зараз ? Чого питаю ? Бо ЗЕЛЯбобики постійно верещать - "А де сини Сивочолого Гетьмана!?", а про дітей хасидо-олігархів чомусь не питають ? Так само не питають - а де батьки Вови Оманського та його Лєнкі "Скумбрія по 8" ?

До речі , навіть на шМарафоні не кажуть , що Щікалядний Боріга за час війни збагатився, бо всі знають, що споживачі його продукції мільйонами потікали на Захід після того , як 5 років тому проголосували за веселого хлопчиська , бо дуже втомилися жити при війні , яку вів цей Шоколадний Злодій, він же Марадер на Крові та алкаш , вбивший свого брата ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ , які впарювали "мудрому наріду73%" цього хлопчиська в якості нового Президента ).
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29.04.2024 13:45 Відповісти
твій рошен такий самий гандон як клоуни, напиши ще про роттердам, про міфічні транспортні витрати ахметова що поповнили кишені банди на 40 млрд., це тільки одна схема ригоанало -рошено-клоунської банди.
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29.04.2024 15:09 Відповісти
Скромняга Ахметов копієчка до копієчки складає на новий палац у Лондоні! Та і яхту не помішало б обновити. Треба хохлів з цінами на електрику шуганути, нехай скинуться...
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29.04.2024 13:48 Відповісти

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