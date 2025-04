Найбільші європейські банки сплатили Росії 800 мільйонів євро податків, – FT

Найбільші європейські банки, які продовжують працювати в Росії, у 2023 році заплатили до бюджету РФ понад 800 млн євро податків.

Як пише The Financial Times, ця сума вчетверо більша, ніж до початку повномасштабної війни в Україні, передає The Moscow Times.



Зокрема, йдеться про такі банки як Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP. Минулого року вони прозвітували про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро, що втричі більше, ніж у 2021-му.



За даними FT, понад половину (464 млн євро) всіх відрахувань західних банків до російського бюджету припало на австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International (RBI). З 2021-го по 2023 рік прибуток RBI у Росії зріс більш ніж утричі, до 1,8 млрд євро.



Високий прибуток західних банків у Росії говорить про те, що вони допомагають країні підтримувати фінансову стабільність на тлі санкцій, зазначає FT. До цього видання з'ясувало, що "Райффайзенбанк", який збирався залишити російський ринок, з грудня 2023 року розмістив понад 2400 оголошень про набір співробітників, включаючи майже 1500 вакансій менеджерів з продажу та обслуговування клієнтів.



"Райффайзенбанк" – один із небагатьох великих банків, який не потрапив під санкції, що дозволяє без обмежень проводити валютні операції. На нього припадає 40-50% від усіх платежів між Росією та рештою світу, писала FT.



У Deutsche Bank, OTP та Commerzbank заявили, що значно зменшили свою присутність у Росії. В Intesa зазначили, що близькі до того, щоб піти з Росії. Водночас у UniCredit відмовилися від коментарів.



Наголошується, що FT не включила до загального підрахунку податки, які виплатили до російського бюджету американські кредитні організації. Це пов’язано з тим, що вони офіційно не розкривають фінансові результати своєї діяльності у Росії. За даними Київської школи економіки, Citigroup виплатив минулого року до російського бюджету $53 млн і став четвертим за розміром платником податків серед західних банків. У свою чергу JPMorgan заплатив $6,8 млн.