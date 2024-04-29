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Новини
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Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

електроенергія

У неділю, 28 квітня, на запит Польщі українська енергосистема брала та передавала надлишки електроенергії до енергосистеми сусідньої країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що у денні години Україна на запит Польщі надала енергосистемі сусідньої країни екстрену допомогу – прийняла надлишки електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.

Водночас після проходження пікових годин Україна на запит Польщі надавала аварійну допомогу польській енергосистемі загальним обсягом 600 МВт-год.

При цьому, аварійна допомога на запит українського оператора системи передачі із сусідніх країн минулої доби не залучалася.

Як додали у Міненерго, через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії сонячних електростанцій оператор системи передачі у ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ загальним обсягом 2278 МВт-год.

Утім, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

Крім того, на сході країни ворог атакував енергетичний об’єкт. Пошкоджено обладнання, відключалась повітряна лінія. На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

На сьогодні Міненерго прогнозує імпорт електроенергії обсягом 9816 МВт-год. Також у невеликому обсязі вдень заплановано експорт до Молдови – 100 МВт-год.

Автор: 

електроенергія (4232) Міненерго (921)


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Ну блін! як вже дістала влада гумористів! Нафіга росіянцям розказувати про сонячну енергетику, це що намьок , щоб били по СЕС? Ще надайте координати вітряків! Ну ідіоти, іншими словами не назвеш! А швидше за все- поплічники росіянців!
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29.04.2024 11:36 Відповісти
Координати вітряків здавати не треба. Їх за кілометри видно, і на ГуглМапс теж.
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29.04.2024 12:15 Відповісти
Інфа про кількість експорту, чи імпорту електроенергії є в інтернеті. І кацапи не до такої степені тупі...
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29.04.2024 15:03 Відповісти
СЕС також видно, але кацабні не потрібно підказувати!
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29.04.2024 12:18 Відповісти
Так, але інформаційні піари - лишні! Так само хвалились про закачаний газ, після чого кацапи почали лупити по ГТС.
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29.04.2024 15:31 Відповісти

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