Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

У неділю, 28 квітня, на запит Польщі українська енергосистема брала та передавала надлишки електроенергії до енергосистеми сусідньої країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що у денні години Україна на запит Польщі надала енергосистемі сусідньої країни екстрену допомогу – прийняла надлишки електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.

Водночас після проходження пікових годин Україна на запит Польщі надавала аварійну допомогу польській енергосистемі загальним обсягом 600 МВт-год.

При цьому, аварійна допомога на запит українського оператора системи передачі із сусідніх країн минулої доби не залучалася.

Як додали у Міненерго, через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії сонячних електростанцій оператор системи передачі у ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ загальним обсягом 2278 МВт-год.

Утім, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

Крім того, на сході країни ворог атакував енергетичний об’єкт. Пошкоджено обладнання, відключалась повітряна лінія. На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

На сьогодні Міненерго прогнозує імпорт електроенергії обсягом 9816 МВт-год. Також у невеликому обсязі вдень заплановано експорт до Молдови – 100 МВт-год.