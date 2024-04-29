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"Укрпошта" почала тестувати новий транспорт для листонош. ФОТО

укрпошта

"Укрпошта" спільно з українським виробником розробили та тестують нову модель транспорту для листонош.

Про це повідомив голова компанії Ігор Смілянський у Telegram.

За його словами, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, у листонош стає менше газет та листів, проте більше посилок – тож велосипед стає не таким актуальним.

"Тому разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку теж починаємо тестувати...А всім дослідникам не турбуватись – всі закупівлі будуть відбуватись у Прозорро", – зазначив він.

транспорт для листонош

Крім того, голова "Укрпошти" повідомив про створення мобільних інклюзивних вагончиків, які можуть на день замінити повноцінне відділення в разі його пошкодження внаслідок обстрілів.

вагончик Укрпошти

Автор: 

пошта (236) транспорт (505) Укрпошта (794)


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