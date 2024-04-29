Cпоживання електроенергії зменшилось, але зберігається дефіцит, – "Укренерго"

В Україні внаслідок потепління знижується споживання електроенергії. Утім, в окремі години в енергосистемі все ще зберігається дефіцит.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 29 квітня, станом на 10:30 споживання на 12 % нижче, ніж у цей же час в попередній робочий день – п’ятницю, 26 квітня. В енергосистемі в окремі години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики закликають громадян споживати електроенергії ощадливо.

Як додали в "Укренерго", сонячна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ. Вчора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 09:50 до 13:18 їх робота обмежувалась – до 1 051 МВт в окремі години.

До того ж упродовж доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 204 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Крім того, негода залишила без електропостачання населений пункт у Дніпропетровській області. Тривають ремонтні роботи.

З інших причин на ранок знеструмлені 406 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії.

є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. Із технічних причин є знеструмлення у Чернігівській області.