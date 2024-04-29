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Новини
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Державний борг України сягнув 6 трильйонів гривень

госдолг

У березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд – до 5,924 трлн грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 31 березня державний та гарантований державою борг України становив 5,92 трлн грн або $151,05 млрд. Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг – 4,24 трлн грн (71,56% загальної суми), або $108,09 млрд.

Так, державний борг України становив 5,61 трлн грн (94,74%), або $143,1 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 3,99 трлн грн (67,43%), або $101,85 млрд. Державний внутрішній борг становив 1,61 трлн грн (27,31%), або $41,25 млрд.

Гарантований державою борг України становив 311,7 млрд грн (5,26%), або $7,95 млрд.

Різке зростання державного боргу відбулося внаслідокз $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів. 

Автор: 

держборг (1085) борг (1868) Мінфін (2923)


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Топ коментарі
+4
давайте спочатку:
- переможемо у війні;
- виживемо.
а вже потім, ті, хто вижив, порахують скільки ж там з людини.
якщо Україна буде знищена або окупована, то глибоко насрать на всі ці підрахунки й на розмір боргу
гроші потрібні? - безумовно.
дають? - чудово.
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29.04.2024 14:23
+3
Це написано для того, щоб усі ми всцялися і благали зелену шоблу про пєрєгаворьі? Потвори продажні!
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29.04.2024 13:49
+2
Якщо взяти середній показник населення 30 млн чол- то при курсі 40= по 5000 дол на душу

памʼятаю в 2003-2004 показник був 400 дол на дорослу людину
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29.04.2024 13:37
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Якщо взяти середній показник населення 30 млн чол- то при курсі 40= по 5000 дол на душу

памʼятаю в 2003-2004 показник був 400 дол на дорослу людину
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29.04.2024 13:37 Відповісти
Відніміть 3-4 мільйони працездатних і дітей, які поміняють громадянство
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29.04.2024 13:56 Відповісти
давайте спочатку:
- переможемо у війні;
- виживемо.
а вже потім, ті, хто вижив, порахують скільки ж там з людини.
якщо Україна буде знищена або окупована, то глибоко насрать на всі ці підрахунки й на розмір боргу
гроші потрібні? - безумовно.
дають? - чудово.
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29.04.2024 14:23 Відповісти
Це написано для того, щоб усі ми всцялися і благали зелену шоблу про пєрєгаворьі? Потвори продажні!
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29.04.2024 13:49 Відповісти
мінфін регулярно публікує дані про держборг, просто для відкритої статистики. Ніякого таємного сенсу тут немає.
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29.04.2024 14:51 Відповісти
Сьогодні злодії наших енергетичних підприємств отримали надприбутки і ними потрібно віддавати борги. Україна може легко віддати цей борг при політичній волі і дійсно патріотичній владі.
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29.04.2024 13:53 Відповісти
Мінскіє, ліпєцкафабріка, апшори, абирвалг, чи нє?
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29.04.2024 13:56 Відповісти
80% ВВП.Не катастрофа,але невесела перспектива,особливо враховуючи зруйновані області Сходу і Півдня....
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29.04.2024 14:08 Відповісти
Нам же вроде ЕС дает помощь не в виде кредитов, или это наша власть набирает в долг потому что не хватает на телемарафоны и асфальт ?
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29.04.2024 14:22 Відповісти
я думал ЕС дает как раз кредитами, но все оказалось сложнее - из 50 млрд, 33 - кредиты и 17 - безвоздмезно, вот наверное начали давать в марте с кредитов)
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29.04.2024 14:49 Відповісти
Наша власть набирает в долг не только потому что не хватает на телемарафоны и асфальт. Наша власть при таких долгах выплакивает заоблачные для Украины зарплаты, пенсии по 200-400 тысяч грн судьям, прокурорам руководителям СБУ МВД, вишам, всякого рода депутатам, которых в Украине несметное количество. Выплачивает пенсии молодым здоровым сотрудникам всяких силовых структур. Естественно, что никаких денег заработанных собственным трудом не хватит, поэтому необходимо одалживать
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29.04.2024 15:11 Відповісти
300 млр. євро ***** заморожено в ЕС... бабла хватить на всіх, головне перемога
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29.04.2024 15:26 Відповісти

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