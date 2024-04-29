Надпотужне пальне для харизматичних авто: у мережі АЗК UPG стартує сезон високооктанового upg100

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Екстремальні погодні умови та ожеледиця на дорозі вже не стримують енергії твого руху, тож довгоочікуваний сезон високооктанового бензину можна офіційно вважати відкритим.

У національній мережі АЗК UPG зростає попит на upg100 – надпотужне преміальне пальне. Його основними перевагами є бездоганна німецька заводська якість, високе октанове число та безпечність для довкілля.



Звідки пальне?

Це питання часто хвилює українського водія, і зрозуміло чому. У компанії повідомили, що імпортують високооктанове пальне з Німеччини, напряму від виробника. Прямі поставки дозволяють клієнтам мережі завжди точно знати країну походження продукту: інформація у відкритому доступі є на кожній АЗК, у куточку споживача.

"Щоб поставити пальне в Україну і, відповідно, розвезти по мережі, ми максимально використовуємо власний логістичний ресурс. А це і термінали для перевалки та зберігання нафтопродуктів у Польщі, і один із найбільших в Україні парків бензовозів та газовозів, залізничних цистерн. Так отримуємо одразу кілька переваг: можливість поставляти пальне безперебійно та пропонувати автолюбителям дуже лояльну ціну, навіть коли йдеться про преміальне пальне", – каже піар-директорка компанії Катерина Дробілко.

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Жодних присадок та домішок у складі – лише бездоганна заводська якість

Наповнити бак upg100 означає максимально розкрити можливості двигуна харизматичного авто. І ось чому. Основний показник – октанове число цього виду пального – 100 і вище одиниць. Це значно полегшує розгін транспортного засобу і забезпечує плавний запуск двигуна, збільшуючи водночас його ресурс та рівномірно розподіляючи суміші по циліндрах. У спекотні дні пальне з такими характеристиками просто незамінне, адже ймовірність його детонації знижується, що є цілком імовірним за високої температури повітря.

Але це ще не всі переваги сотого. Досвідчені водії чудово знають, наскільки важливим є відсоток хімічних речовин у складі пального. В upg100 ці показники мінімальні. Наприклад, вміст сірки у ньому – на рівні 2,9 при допустимій нормі – 10.

"Важливо, що всі ці показники досягаються завдяки надсучасним технологіям безпосередньо на заводі під час виробництва. Продукт має відмінні характеристики і не потребує застосування жодних присадок та домішок. А щоб остаточно упевнитися в якості, ми відбираємо пробу з кожної партії та додатково перевіряємо у власній сертифікованій лабораторії", – розповідає Катерина Дробілко.

Пресофіс АЗК UPG

Економія коштів та екологічна безпека

Високоякісне пальне з поліпшеними характеристиками виділяє у процесі згоряння більшу кількість енергії, тож і витрати його менші. Так ви отримуєте ще одну важливу перевагу – заощаджуєте сімейний бюджет.

Систематичне використання такого пального запобігає зношуваності деталей авто. Важливо, що upg100 є безпечним не тільки для двигуна, а й для довкілля, адже відповідає екологічному стандарту Євро-5. До речі, як і всі інші види пального в мережі.

Розпочавши сезон сотого, у компанії пишаються можливістю заправляти українців найкращим пальним, яке сьогодні існує на світовому ринку.