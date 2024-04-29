Українці задекларували 80 мільярдів гривень доходів
Українці подали понад 120 тисяч декларацій про доходи у 2023 році на понад 80 млрд грн.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
"На сьогодні за 2023 рік подано вже більше 120 тис. декларацій про доходи. Це на 15 тис. більше, ніж минулого року. Задекларовано доходів вже на суму понад 80 млрд грн", – зазначив він.
За словами нардепа, до кінця подання декларацій залишилося два дні – до 1 травня.
Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.
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igor Naumthyc
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Аліна Полушко
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Alex K #531926
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