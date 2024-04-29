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Новини
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Українці задекларували 80 мільярдів гривень доходів

декларування,декларація

Українці подали понад 120 тисяч декларацій про доходи у 2023 році на понад 80 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"На сьогодні за 2023 рік подано вже більше 120 тис. декларацій про доходи. Це на 15 тис. більше, ніж минулого року. Задекларовано доходів вже на суму понад 80 млрд грн", – зазначив він.

За словами нардепа, до кінця подання декларацій залишилося два дні – до 1 травня.

Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.

Автор: 

декларація (541) Гетманцев Данило (475)


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Кому війна а кому доходи!
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29.04.2024 14:32 Відповісти
Люди, щось заробили, страх, всіх спалить на кострі.
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30.04.2024 12:09 Відповісти
Де ті щасливі українці ???😒
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29.04.2024 15:13 Відповісти
Чиновники високого рангу, судді, митники, податківці, телемарафонівці, коміки і т.п. "критично важливі" дармоїди на шиї платників податків.
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29.04.2024 15:50 Відповісти

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