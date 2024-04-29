У Харкові відновили роботу цифрового телебачення після знищення росіянами телевежі

У неділю, 28 квітня, у Харкові та прилеглих районах відновили цифрове мовлення українських телеканалів.

Наразі у місті працюють усі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних і трьох регіонально-місцевих мовників, повідомили виданню "Детектор медіа" у пресслужбі ТОВ "Зеонбуд".

В компанії уточнили, що для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично за умови наявності приймача Т2.

Читайте також: Росіяни знищили телевежу у Харкові, у місті проблеми з сигналом телебачення

Як повідомлялося, 22 квітня російські окупанти ракетним ударом зруйнували харківську телевежу, після цього у місті зник сигнал цифрового телебачення.

У Харківській ОВА повідомили, що телевежу вдасться повноцінно відновити лише після остаточного завершення бойових дій.