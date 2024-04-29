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У Харкові відновили роботу цифрового телебачення після знищення росіянами телевежі

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У неділю, 28 квітня, у Харкові та прилеглих районах відновили цифрове мовлення українських телеканалів.

Наразі у місті працюють усі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних і трьох регіонально-місцевих мовників, повідомили виданню "Детектор медіа" у пресслужбі ТОВ "Зеонбуд".

В компанії уточнили, що для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично за умови наявності приймача Т2.

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Як повідомлялося, 22 квітня російські окупанти ракетним ударом зруйнували харківську телевежу, після цього у місті зник сигнал цифрового телебачення.

У Харківській ОВА повідомили, що телевежу вдасться повноцінно відновити лише після остаточного завершення бойових дій.

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Харків (729) Харківщина (262) телебачення (404)


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