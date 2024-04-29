Argentem Creek Partners намагається отримати контроль над одеським терміналом на користь бізнесмена з паспортом РФ, – ЗМІ

Новим директором одеського портового терміналу "Олімпекс Купе Інтернешнл" було призначено Андрія Науменка, який має тісні зв’язки з бізнесменом з російським паспортом – Джаші Важа Енриковичем.

Про це у своєму матеріалі повідомляє журналіст "Фактів" Володимир Добров.

Корпоративний конфлікт навколо одеського портового терміналу набув нового витку розвитку. Останні два роки український агрохолдинг GNT Group судиться зі своїми американськими кредиторами Argentem Creek Partners та Innovatus. Кредитори вважають, що українська компанія не виконує своїх зобов'язань, а GNT Group упевнена, що фонди зі США намагаються рейдерським шляхом захопити їхні активи на користь невідомої третьої сторони.

Після рішення Західного апеляційного господарського суду (публікація рішення від 22 квітня в Єдиному реєстрі судових рішень) про зміну керівника "Олімпекс Купе Інтернешнл" на вимогу кредиторів Argentem Creek Partners та Innovatus, бізнесмен Андрій Науменко повідомив термінал про отримання повноцінних прав на управління активами фонду Argentem Creek Partners.

26 квітня Андрій Науменко за силової підтримки невстановлених осіб прибув на територію терміналу зі спробою заблокувати його роботу.

Андрій Науменко – директор компанії "Грейн Інвест Україна", кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ Джаші Важа Енрикович.

За інформацією джерела в Офісі генерального прокурора, Джаші Важа Енрикович підозрюється у роботі проти національних інтересів України. За інформацією джерела, в межах кримінальної справи 22023000000000306 від 31.03.2023 року ця персона підозрюється в низці злочинів проти України в період війни з РФ.

Зокрема, щодо нього розслідується кримінальна справа за статтею 110-2 кримінального кодексу України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України).