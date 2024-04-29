"Нафтогаз" відзвітував про закупівлю газу на 200 мільярдів гривень за секретними цінами
ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала чотири угоди про закупівлі газу у її материнської компанії "Нафтогаз України" на загальну суму 207,6 мільярда гривень.
Кожна з чотирьох угод вартістю 51,90 млрд грн передбачає закупівлю газу для різних категорій споживачів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Угоди передбачають закупівлю всього 1,8 млрд кубів палива: для потреб побутових споживачів – 870 млн кубометрів, для виробництва електричної енергії – 700 млн куб. м, для постачання бюджетним установам – 32,1 млн куб. м, для постачання виробникам теплової енергії – 240 млн кубометрів кубів. Період поставки по кожній закупівлі – до 31 серпня 2024 року.
Видання зауважує, що у жодній закупівлі не оприлюднено ціни газу. Замовник лише посилається на закон про ринок природного газу, урядову постанову про покладення спеціальних обов’язків на "Нафтогаз", та обгрунтування закупівель, у яких знову ж таки є посилання лише на закон про газ і постанову про ПСО.
При цьому за вказану суму можна купити близько 13 мільярдів кубометрів газу за ринковими цінами, хоча у закупівлях йдеться лише про 1,8 млрд кубометрів.
Втім, у самому "Нафтогазі" наразі ситуацію не коментують.
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треба бабло...
дуже треба..
і кого ...бе куда підуть державні кошти
секрет, ***!!!!!!
післязавтра на шашлики!!!!
резніку можна а їм ні???
так не чесно...
лиш ніхто не знав що вони беспрєдєльщик...
СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
От декілька місяців тому *********** кабмін віддав прібліжонному олігарху і кримінальному злочинцю ахмету 2 газоносних родовища за сміховинну суму коштів, який потім буде продавати українцям вкрадений в українського народу його власний газ по 115грн/куб. м.
і за газ, і за труби і за зберігання, і за доставку, і за обслуговування.
а що з 20.05.24?