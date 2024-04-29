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Новини
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"Нафтогаз" відзвітував про закупівлю газу на 200 мільярдів гривень за секретними цінами

чернишов

ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала чотири угоди про закупівлі газу у її материнської компанії "Нафтогаз України" на загальну суму 207,6 мільярда гривень.

Кожна з чотирьох угод вартістю 51,90 млрд грн передбачає закупівлю газу для різних категорій споживачів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Угоди передбачають закупівлю всього 1,8 млрд кубів палива: для потреб побутових споживачів – 870 млн кубометрів, для виробництва електричної енергії – 700 млн куб. м, для постачання бюджетним установам – 32,1 млн куб. м, для постачання виробникам теплової енергії – 240 млн кубометрів кубів. Період поставки по кожній закупівлі – до 31 серпня 2024 року.

Видання зауважує, що у жодній закупівлі не оприлюднено ціни газу. Замовник лише посилається на закон про ринок природного газу, урядову постанову про покладення спеціальних обов’язків на "Нафтогаз", та обгрунтування закупівель, у яких знову ж таки є посилання лише на закон про газ і постанову про ПСО.

При цьому за вказану суму можна купити близько 13 мільярдів кубометрів газу за ринковими цінами, хоча у закупівлях йдеться лише про 1,8 млрд кубометрів.

Втім, у самому "Нафтогазі" наразі ситуацію не коментують.

Автор: 

газ (7922) Нафтогаз (3307) Prozorro (1743) закупівлі (2603)


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Топ коментарі
+8
а що тут є дивним..
треба бабло...
дуже треба..
і кого ...бе куда підуть державні кошти
секрет, ***!!!!!!
післязавтра на шашлики!!!!
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29.04.2024 14:36
+5
Оце секретна інформація!!!!
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29.04.2024 14:39
+5
а як по другому???
резніку можна а їм ні???
так не чесно...
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29.04.2024 14:43
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Ахах, зебидлоботи, фас.
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29.04.2024 14:32 Відповісти
а що тут є дивним..
треба бабло...
дуже треба..
і кого ...бе куда підуть державні кошти
секрет, ***!!!!!!
післязавтра на шашлики!!!!
показати весь коментар
29.04.2024 14:36 Відповісти
Оце секретна інформація!!!!
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29.04.2024 14:39 Відповісти
а як по другому???
резніку можна а їм ні???
так не чесно...
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29.04.2024 14:43 Відповісти
те що країною керує газова мафія, всі знають давно
лиш ніхто не знав що вони беспрєдєльщик...
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29.04.2024 14:40 Відповісти
У середньому 115 грн./куб.м.
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29.04.2024 14:51 Відповісти
А чого погано, 207,8 : 1,8 = 115,4 гр/куб м
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29.04.2024 14:53 Відповісти
Таки так... не наше собаче діло!
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29.04.2024 15:02 Відповісти
Тобто створили фірму прокладку
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29.04.2024 15:07 Відповісти
Ціни секретні, а далі маніпулюй як завгодно.
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29.04.2024 15:15 Відповісти
окуїти....
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29.04.2024 15:15 Відповісти
Що значить за секретними цінами? Я плачу реальними хрошима....
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29.04.2024 15:21 Відповісти
оце хід. секретні ціни закупівель. секретні ЗП та пенсії. вперед
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29.04.2024 15:37 Відповісти
26.01.2021 .

СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
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29.04.2024 15:47 Відповісти
75 млрд у перерахунку 25грн/$1 це лише невиплачені у бюджет дивіденди від очікуваних прибутків Нафтогазу, а нецільового використання обігових коштів Нафтогазу аудит виявив більш ніж 220 млрд грн.
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30.04.2024 16:37 Відповісти
Цікаво, в кого вони закуповували? Нафтогоз писав, що ми пройшли зиму з газом нашого видобутку на 100%
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29.04.2024 16:30 Відповісти
Починаючи від правління лєгітімнаго якуновіча державні розвідані газові родовища, свердловини дерибанили на ліво і на право, їх отримували наближені до влади мародери такі як бойко шуфрич злочевський та ін. ригівська наволоч.
От декілька місяців тому *********** кабмін віддав прібліжонному олігарху і кримінальному злочинцю ахмету 2 газоносних родовища за сміховинну суму коштів, який потім буде продавати українцям вкрадений в українського народу його власний газ по 115грн/куб. м.
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30.04.2024 16:44 Відповісти
Тут недавно один чувак говорив:"про корупцію не хочу і думати". То триндець, не пройшло і тижня...
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29.04.2024 19:36 Відповісти
всі ціни побачите в квітанціях.
і за газ, і за труби і за зберігання, і за доставку, і за обслуговування.
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29.04.2024 20:23 Відповісти
зєХРЯК продоважує робити всіх нас разом.
а що з 20.05.24?
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30.04.2024 11:33 Відповісти

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