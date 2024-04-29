"Нафтогаз" відзвітував про закупівлю газу на 200 мільярдів гривень за секретними цінами

ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала чотири угоди про закупівлі газу у її материнської компанії "Нафтогаз України" на загальну суму 207,6 мільярда гривень.

Кожна з чотирьох угод вартістю 51,90 млрд грн передбачає закупівлю газу для різних категорій споживачів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Угоди передбачають закупівлю всього 1,8 млрд кубів палива: для потреб побутових споживачів – 870 млн кубометрів, для виробництва електричної енергії – 700 млн куб. м, для постачання бюджетним установам – 32,1 млн куб. м, для постачання виробникам теплової енергії – 240 млн кубометрів кубів. Період поставки по кожній закупівлі – до 31 серпня 2024 року.

Видання зауважує, що у жодній закупівлі не оприлюднено ціни газу. Замовник лише посилається на закон про ринок природного газу, урядову постанову про покладення спеціальних обов’язків на "Нафтогаз", та обгрунтування закупівель, у яких знову ж таки є посилання лише на закон про газ і постанову про ПСО.

При цьому за вказану суму можна купити близько 13 мільярдів кубометрів газу за ринковими цінами, хоча у закупівлях йдеться лише про 1,8 млрд кубометрів.

Втім, у самому "Нафтогазі" наразі ситуацію не коментують.