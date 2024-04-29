Росія глушить сигнал GPS у районі Балтійського моря і створює небезпеку для цивільних літаків

Росія регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, чим створює небезпеку для цивільної авіації.

Про це міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви заявили виданню Financial Times, передає Радіо Свобода.

"Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати", – сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушення GPS-сигналів "гібридною атакою РФ", яка становить небезпеку для їхніх громадян.

"Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками", – додав посадовець.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже додала, що країни Балтії "серйозно ставляться до інцидентів" із GPS та "контактують із колегами з інших держав" з цього питання.

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За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди для сигналу GPS постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів. Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair були змушені повернутися в аеропорт Гельсинкі після вильоту через такі перешкоди.

Неназваний високопосадовець у розмові з FT припустив, що Росія може глушити GPS-сигнали, щоб захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

Як відомо, повідомлення про широкомасштабне глушіння GPS від Польщі до Швеції з’явилися із середини грудня минулого року. Незалежні аналітики раніше припустили, що джерелом перешкод є база радіоелектронної боротьби, розташована в Калінінградській області Росії.