Італія відмовилася торгувати з Росією за рублі

Італія припинила приймати рублі для оплати товарів, що експортуються у Росію.

Про це очільник Італійсько-російської торгової палати (ІРТП) палати Фердинандо Пелаццо розповів російському пропагандистському агентству "РИА Новости", пише The Moscow Times.

За його словами, таке рішення ухвалив Комітет фінансової безпеки Італії, який об'єднує декілька міністерств.

"Ми почали проводити угоди, все було нормально, умови є прийнятними. Але потім Комітет... нам повідомив, що не рекомендує цю схему", – поскаржився Пелаццо.

Він додав, що обґрунтуванням для блокування рублевих платежів влада Італії назвала можливе використання такої схеми для обходу санкцій. Через це механізм розрахунків у рублях, запущений у лютому, пропрацював лише близько двох місяців.

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За даними центробанку РФ, минулого року російські імпортери оплатили рублями 30% усіх поставлених з-за кордону товарів. При цьому частка рубля в оплаті імпорту з Європи сягала 47,9%.

Загалом із європейських країн до РФ минулого року було ввезено товарів на $78,5 млрд. Порівняно з першим роком повномасштабної війни проти України європейський імпорт до РФ упав на 12,3%, а порівняно із 2021 роком – на чверть.

При цьому імпорт до Росії з країн G7 – США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади – торік упав до мінімуму за два десятиліття. За підрахунками Інституту міжнародних фінансів (IIF), щомісяця країни "Великої сімки" постачали до РФ товарів на суму менше $2 млрд, хоча у 2017-2019 pоках він сягав близько $5 млрд на місяць.