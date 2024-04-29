ДІАМ анулювала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ

Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету в Києві.

Скасуванню забудови передувало відповідне рішення наглядової ради НАУ, повідомляється на сайті університету.

Зазначається, що на засіданні наглядової ради НАУ було розглянуто та детально вивчено всі документи щодо інвестиційної угоди на забудову території, яку було укладено ще 2007 року.

"Беручи до уваги всі наявні факти та матеріали, було ухвалено рішення про наступні дії: провести претензійно-позовну роботу щодо інвестиційної угоди, яка суперечить інтересам університету, анулювати дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів, добитися відповідальності посадових осіб, що спричинили ухвалення рішень, які призвели до втрати державного майна і стагнації університету", – сказано в повідомленні.

У НАУ нагадали, що 19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов від 29 квітня 2014 року, які передували видачі дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ.