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Федоров розповів про результати роботи проєкту Brave1 за рік. ІНФОГРАФІКА

дрон,війна,дрони

За рік роботи учасники проєкту Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на суму $3,2 млн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, упродовж року учасники кластеру Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на загальну суму $3,2 млн та вже мають 1671 defense-tech розробок.

"Для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку Мінцифра рік тому разом з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО запустила кластер Brave1. Тепер Brave1 – це вже ціла defense-tech екосистема з понад 900 інноваторами, які створили більш ніж 1 600 розробок", – зазначив Федоров.

Він нагадав, що Brave1 став єдиною точкою входу для співпраці всіх учасників defense-tech сфери. Сьогодні кластер працює за 12 топнапрямами, серед них – БпЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина тощо.

"Зараз зосереджуємося на розробках наземних роботизованих комплексів, РЕБ, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БпЛА", – також розповів Федоров.

інфографіка, мінцифри
інфографіка, мінцифри

Автор: 

оборона (499) Федоров Михайло (254) BRAVE1 (6)


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Той Федоров судячи по всьому слуга фсб....
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29.04.2024 17:48 Відповісти

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