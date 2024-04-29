Федоров розповів про результати роботи проєкту Brave1 за рік. ІНФОГРАФІКА

За рік роботи учасники проєкту Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на суму $3,2 млн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, упродовж року учасники кластеру Brave1 отримали 186 грантів на свої розробки на загальну суму $3,2 млн та вже мають 1671 defense-tech розробок.

"Для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку Мінцифра рік тому разом з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО запустила кластер Brave1. Тепер Brave1 – це вже ціла defense-tech екосистема з понад 900 інноваторами, які створили більш ніж 1 600 розробок", – зазначив Федоров.

Він нагадав, що Brave1 став єдиною точкою входу для співпраці всіх учасників defense-tech сфери. Сьогодні кластер працює за 12 топнапрямами, серед них – БпЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина тощо.

"Зараз зосереджуємося на розробках наземних роботизованих комплексів, РЕБ, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БпЛА", – також розповів Федоров.



