Санкції працюють: Китайські експортери намагаються отримати платежі з Росії через підпільні канали

Фірма-виробник домашньої техніки на півдні Китаю практично не може відправляти свої товари до Росії, тому що великі китайські банки не проводять платежі в страху перед санкціями США.

Про це пише Reuters, передає The Moscow Times.

Щоб врегулювати платежі за постачання електричних приладів, компанія, що базується в провінції Гуандун, хоче вдатися до допомоги валютних брокерів-посередників, яких багато зараз уздовж китайсько-російського кордону, сказав засновник фірми.

США запровадили санції проти Росії та російських організацій з початку розв'язаної РФ війни проти України 2022 року.

Тепер загроза поширення цих заходів на банки в Китаї – який Вашингтон вже звинувачує у допомозі військово-промисловому комплексу РФ – гальмує фінансування будь-якого експорту з Китаю до Росії.

Це все більше заважає дрібним китайським експортерам, сказали сім джерел у торгових та банківських колах, знайомих із ситуацією.

Оскільки великі банки в Китаї вважають за краще відсторонитися від фінансування пов'язаних із Росією транзакцій, деякі китайські фірми звертаються до дрібних банків на кордоні та підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери і навіть заборонена криптовалюта.

"Просто неможливо нормально вести бізнес через офіційні канали", – співрозмовник агентства, навівши у приклад терміни проведення платежів великими банками, що збільшилися з кількох днів до кількох місяців.

Він додав, що керівник у великому державному банку сказав, що кредитор стурбований тим, що може потрапити під санкції США, якщо проводитиме транзакції з Росією.

Банкір з китайської "великої четвірки" держкредиторів сказав, що його банк посилив перевірку всіх операцій компаній, які мають зв'язки з РФ, щоб убезпечити себе від санкційних ризиків.

З березня китайські банки почали ретельно перевіряти транзакції з Росією або припинили подібні операції, сказали джерела.

"Транзакції між Китаєм і Росією все більше йдуть підпільними каналами. Але ці методи дуже ризиковані", – зазначив керівник торгової галузевої організації, яка представляє китайські компанії з бізнесом у Росії.

Залишається варіант платежів у криптовалютах, які заборонені в Китаї з 2021 року, вважає російський банкір, який працює в Москві.

МЗС Китаю не обізнане про заходи, яких вдаються китайські підприємці для організації платежів, або про труднощі у проведенні платежів через великі китайські банки, повідомив представник відомства, порадивши направити питання відповідним владним органам.

Раніше повідомлялося, що найбільший банк Китаю ICBC, а також ще три кредитні організації – China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China – перестали приймати платежі з Росії в юанях.