Логотип збанкрутілої авіакомпанії МАУ Коломойського викупив топменеджер Ахметова

Права на логотип авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) придбав авіаблогер та колишній директор ТОВ "ДТЕК Орлівська ВЕС" та ТОВ "ДТЕК Трифонівстька ВЕС" Іван Лях.

Логотип та інше майно авіакомпаній було виставлено на продаж на майданчику держпідприємства "СЕТАМ", повідомив Іван Лях на своїй сторінці у Facebook.

"На переоформлення прав на торгову марку мені знадобилося трохи більше трьох місяців. Оригінал свідоцтва був десь у надрах офісів МАУ. Намагатися його забрати було марно і довелося оформити дублікат. На сьогодні процес завершено. Оригінал свідоцтва у мене та до Державного реєстру свідоцтв України на торгові марки внесено дані про актуального власника свідоцтва", – написав покупець.

За його словами, наразі використовувати придбаний логотип МАУ він не планує

"Навіщо мені це потрібно. По-перше, якщо після закінчення війни у когось виникне бажання відтворити авіакомпанію МАУ, буду радий взяти участь у процесі оригінальними правами на інтелектуальну власність. По-друге, якщо цього не станеться, володіти частинкою історії цивільної авіації України захопленій авіацією людині дорогого вартує", – додав Лях.

Іван Лях придбав логотип на торгах 12 грудня 2023 року за 98,41 тис. грн. Тоді у торгах взяли участь дев'ять фізичних осіб.

Він пояснив, що за рекомендацією одного з колишніх топменеджерів авіакомпанії, придбав її основну торгову марку – логотип "Міжнародні авіалінії України" (Ukraine International Airline). Він містить назву авіакомпанії двома мовами та графічний елемент – сокіл. Він був розроблений рекламним агентством "Артмайстер" у 2005 році. Під час створення логотипу були використані корпоративні кольори МАУ (синій та жовтий) та символ авіакомпанії – стилізований сокіл.

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Як повідомлялося, Господарський суд міста Києва 22 листопада 2023 року за позовом "Укрексімбанку" відкрив провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка була найбільшою в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення.

Перед цим приватні виконавці вже продали на аукціонах державного підприємства СЕТАМ інші логотипи і торгові марки авіакомпанії, а також контрольні частки у двох найцінніших її активах – хендлінговій компанії "Інтеравіа"та ремонтній "МАУтехнік".

Тоді торговельні марки МАУ викупило ТОВ "Океалос Компані", створене 29 липня 2022 року. Ця ж компанія купила найдорожчий лот – частку 62,43% у хендлінговій компанії "Інтеравіа" за 38,9 млн грн. Авіакаси в центрі Києва на аукціоні придбав Костянтин Герасименко за 6,7 млн грн, а 99% у "МАУтехнік" за 195 грн викупив Олег Ткачук.

Чому збанкрутувала авіакомпанія МАУ Ігоря Коломойського?

Ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою, які співвласник авіакомпанії Ігор Коломойський відмовлявся повертати, пропонуючи натомість її акції. Зокрема, авіакомпанія винна щонайменше 800 млн грн за обслуговування літаків аеропорту "Бориспіль" та 1,5 млрд грн за аеронавігаційні послуги – "Украероруху". З обома тривають суди. Загальні фінансові зобов’язання МАУ за підсумками 2022 року сягають 20,5 млрд грн, свідчать дані "Опендатабот".

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам.

Серед нових власників компанії був колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. За даними ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також були колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і брат ексміністра Дмитра Табачника Михайло.

У 2015 році Ігор Коломойський, який володів "АероСвітом" разом з Майбергом, визнав, що купив частку МАУ у Колесникова. У 2022 року МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Майберга та Коломойського.

На початку 2023 року Майберг вийшов із засновників МАУ, а також пішов з наглядової ради авіаперевізника. Відтак, компанія залишилася під контролем Коломойського.