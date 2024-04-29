Німеччина блокуватиме конфіскацію заморожених резервів РФ через побоювання репарацій за Другу світову, – WSJ

Керівники Німеччини відмовляються піти на конфіскацію заморожених російських резервів, побоюючись нових вимог щодо репарацій за Другу світову війну.

Берлін виявився одним із найзапекліших супротивників ініціативи США щодо конфіскації майже $300 мільярдів заморожених активів російського центрального банку, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Німеччина побоюється, що конфіскація, а не заморожування коштів може створити прецедент і стимулювати нові претензії проти ФРН за злочини часів Другої світової війни. Зі схожих причин проти конфіскації російських активів виступає Японія, яка стикається з власними репараційними вимогами від Південної Кореї та інших сусідів.

Позиція Берліна завжди полягала в тому, що міжнародний суд забороняє людям подавати позови проти держав у закордонних судах і що на державні активи поширюється імунітет. Порушення цих принципів у разі російських активів підірве правову позицію Німеччини, пише WSJ з посиланням на чиновників німецького уряду.

За їхніми словами, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який сам був юристом-практиком, не хоче йти на такий ризик. Один чиновник навіть сказав, що подібний крок може спровокувати позови до інших європейських країн щодо історичних справ про рабство та колоніалізм.

Питання розплати злочину нацизму переслідує Німеччину десятиліттями. Після Другої світової війни вона погодилася на виплати СРСР і союзникам, потім ті, хто вижив під час Голокосту, і сім'ї його жертв отримали понад $90 млрд.

Відносини з Польщею більш заплутані. Вона не отримала компенсації (за винятком індивідуальних випадків на загальну суму $270 млн), оскільки у радянському блоці Варшава зняла вимоги до НДР, а при вступі Польщі до Євросоюзу 2004 року вона та Німеччина відмовилися від взаємних претензій.

Однак останнім часом польські політики знову почали вимагати репарацій. У 2022 році Польща вимагала компенсації у розмірі $1,3 трлн, а трьома роками раніше Греція виставила рахунок більш ніж на $300 млрд.

Водночас суди в Італії останніми роками присудили реституційні виплати сім'ям жертв окупації, а також намагалися арештувати державні активи Німеччини, включаючи нерухомість в Італії, що належить німецьким школам і культурним, історичним та археологічним установам. Німеччина подала на Італію до Міжнародного суду ООН, де очікується рішення з цього приводу.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 млрд, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.