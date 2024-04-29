Фонд держмайна продає спиртзавод, який не працював 15 років. ФОТО

Фонд держмайна виставив на онлайн-аукціон з приватизації єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат".

Торги відбудуться у системі "Prozorro.Продажі" 23 травня, стартова ціна лота – 11,22 млн грн, передає LIGA.net.

Першу спробу приватизувати Лохвицький спирткомбінат Фонд держмайна зробив у березні. Аукціон було скасовано через відсутність учасників.

Основним видом діяльності підприємства є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Потужності підприємства дозволяють виробляти 6 тис. декалітрів ректифікату на добу, але з 2009 року воно не працює.

На 31 березня 2024 року прострочена кредиторська заборгованість держпідприємства становить 55,68 млн грн. Середньооблікова чисельність працівників – три особи.

ЄМК ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" було введено в експлуатацію 1934 року, 1937 року – перетворено у спиртовий комбінат. У радянські часи він входив у число найбільших промислових підприємств міста, на балансі були об'єкти соціальної інфраструктури та будинки.

Після проголошення незалежності України спирткомбінат став найбільшим підприємством спиртової промисловості в Україні.

У березні 1995 року Верховна Рада внесла комбінат у перелік підприємств, приватизація яких заборонена у зв'язку з їхнім державним значенням.

У січні 2000 року Кабінет Міністрів дозволив заводу виробництво компонентів для моторного палива, а в липні того самого року була затверджена державна програма "Етанол", котра передбачала розширення використання етилового спирту як енергоносія, разом з іншими державними спиртзаводами комбінат був зарахований до переліку виконавців цієї програми.

Через кілька років підприємство стало банкрутом і нині є одним з найбільших боржників із заробітної платні серед підприємств Полтавської області.

До сфери управління Фонду державного майна від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ЄМК ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" передано у травні 2021 року.

До складу лота входить 139 об’єктів нерухомості та споруд загальною площею 28 614,4 кв.м. Загальна площа земельних ділянок – 19,72 га (п'ять земельних ділянок на праві постійного користування).

Також у підприємства є 21 одиниця транспорту і спецтехніки, зокрема вантажні автомобілі, трактори, причеп та тепловоз.

Усі активи розташовані у Миргородському районі Полтавської області.

На балансі ДП перебуває кілька об’єктів, що не підлягають приватизації.

Покупець ЄМК ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" зобов’язаний протягом пів року від дати переходу права власності не допустити звільнення працівників і погасити заборгованість підприємства із заробітної плати та перед бюджетом.













