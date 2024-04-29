Голова угорського OTP Bank назвав безглуздим продаж бізнесу в Росії: він приносить дивіденди
Угорський OTP Bank (материнська структура російського "ОТП Банку" та українського "ОТП Банку") отримує дивіденди від свого дочірнього банку у Росії і наразі не планує його продавати.
Про це голова ради директорів OTP Group Шандор Чані розповів на загальних зборах акціонерів банку, передає угорське видання Portfolio.
Він зауважив, що присутність OTP на російському ринку зменшується, проте цей бізнес залишається прибутковим.
"Банк багато зробив для цього, наприклад, завдяки наполегливій праці банк повернув 80 мільярдів форинтів у вигляді фінансування, а крім того він приніс 50 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів", – сказав Чані.
Він уточнив, що OTP досі має змогу виводити прибутку від свого російського бізнесу і керівництво банку очікує, що OTP може отримати з Росії до 100 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів.
Голова ОТР додав, що угорська група намагалася продати свій російський банк, але для цього потрібно отримати дозвіл Володимира Путіна, а вартість такої угоди не може перевищувати 50% встановленої російською владою суми. Крім того, навіть з отриманих коштів доведеться сплатити податок.
За словами Чані, у підсумку OTP могла б отримати від продажу російського банку стільки ж коштів, скільки отримує за один рік від дивідендів. За словами керівника банку, таким чином продаж банку у РФ буде безглуздим.
Водночас він припустив продаж російського бізнесу, якщо знайдеться відповідний покупець, а ОТП отримає принаймні 50% вартості свого бізнесу.
Як повідомлялося, у квітні ЄЦБ посилив тиск на європейські банки, які досі не пішли з російського ринку.
Зокрема, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) повідомив, що очікує вимоги від ЄЦБ прискорити скорочення бізнесу в Росії. Аналогічна вимога має надійти італійській групі UniCredit, повідомляло агентство Reuters.
Нині у Росії продовжують працювати три "дочки" європейських банків – "Райффайзенбанк", "ЮніКредит Банк" та "ОТП Банк". Всі вони у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляли, що розглядають можливість піти з Росії, проте досі цього не зробили.
Згідно зі звітністю OTP Bank, його російський підрозділ у 2023 році отримав 240 млн євро чистого прибутку, що у 2,2 рази більше, ніж у 2022 році. Однак фінансові результати "ОТП Банку" у кілька разів нижчі, ніж показники "дочок" RBI та UniCredit. Так, чистий прибуток "Райффайзенбанку" в 2023 році склав 1,34 млрд євро, що становить 56% у загальному прибутку групи. Російський "ЮніКредит Банк" заробив 665 млн євро чистого прибутку, результат усієї групи склав 9,5 млрд євро.
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У цій назві ОТР - це скорочення від ОТРєбьє?
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В Угорщині МІБ частіше називають «шпигунським банком», оскільки ним керують офіцери ФСБ Росії, а керівник банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало «однією з найвидатніших шпигунів 20-го століття». Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російські спецслужби.
Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта у 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник керуючого банку Ласлоцький, у свою чергу, є архітектором і лідером угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
Найбільші західні банки, що залишилися на російському ринку після початку повномасштабної війни РФ проти України, заплатили до державного бюджету Росії в 2023 році 800 мільйонів євро податків. Це вчетверо більше за довоєнний рівень, пише в понеділок, 29 квітня, видання Financial Times (FT). Сім найбільших за розміром активів європейських банків у Росії - Raiffeisen Bank International (RBI), UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP - повідомили про сукупний прибуток у понад три мільярди євро в 2023-му. "Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни", - зазначає FT.
Deutsche Bank, угорський OTP і Commerzbank значно скоротили свою присутність у Росії, яка й так була невеликою порівняно з RBI, заявили їхні представники.
Італійський банк Intesa - найближчий до того, щоб залишити російський ринок, але і він поки що свій бізнес у РФ не продав.
UniCredit відмовився від коментарів.
У 2023 році цей банк отримав у РФ 149 мільйонів доларів прибутку і сплатив до російського бюджету 53 мільйони доларів податків.
Інший великий американський банк, JPMorgan, заробив у Росії минулого року 35 мільйонів доларів і заплатив 6,8 мільйона доларів податків.
Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.
У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.
Ганьба нашому національному банку, який ще не відкликав ліцензію у спонсора війни!