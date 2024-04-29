60 гривень за літр: Ціни на бензин у найбільших мережах АЗС зросли до нового рекорду

Ціни на бензин у преміальних мережах АЗС збільшилася до історичного максимуму, сягнувши позначки 60 гривень за літр.

За тиждень з 22 по 29 квітня середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 збільшилася на 0,68 грн – до 55,39 грн/л, на А-95+ – на 0,81 грн, до 58,88 грн/л, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Водночас середня роздрібна ціна на дизельне пальне зменшилася на 0,29 грн – до 54,22 грн/л.

Зокрема, ціни на бензин на АЗС мереж Socar, ОККО, WOG, Shell, BVS, UPG та "Авіас" зросли за тиждень на 1 гривню за літр.

Рекордсменами зі зростання стали харківська U.GO й одеській "Катрал" – на станціях цих мереж бензин подорожчав одразу на 2 гривні – до 53,90 грн/л і 55,99 грн/л відповідно.

Водночас дизельне пальне в мережає ОККО, WOG та "Катрал" подешевшало на 0,50 грн за літр.

Така ситуація обумовлена динамікою європейських котирувань і профіцитним наповненням українського ринку, пояснюють експерти "А-95".

З початку цього року котирування бензину у Європі зросли на $190 за тонну або 6,72 грн за літр. Водночас на українському ринку бензин марки А-95 здорожчав на 3,97 грн/л, не відігравши повною мірою збільшення вартості ресурсу в Європі.

Протилежна ситуація з дизелем. Протягом чотирьох місяців 2024 року європейські котирування дизельного пального не мали сталої динаміки. За підсумками цього періоду вартість цього виду пального в Європі в середньому зросла на $33 за тонну (1,3 грн/л). А ось на АЗК країни середня вартість дизелю за цей час збільшилася на 2,78 грн/л.