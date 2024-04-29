Для Лукашенка будують резиденцію в Росії вартістю $50 мільйонів, – розслідування

Підконтрольна самопроголошеному президентові Білорусі Александру Лукашенку фірма викупила ділянку під Сочі (Росія) для будівництва житлового комплексу під особисті потреби глави держави. Вартість майбутньої резиденції оцінили в $50 млн.

Про це йдеться в рослідуванні Belpol і незалежного телеканалу "Белсат", передає LIGA.net.

Нову резиденцію для Лукашенка, за даними розслідувачів, будують на території курортного селища Красна поляна, на ділянці площею понад 97 200 кв. м. Цю ділянку Білорусь отримала 2013 року після ратифікації угоди з Росією про взаємне передавання у власність земельних ділянок, уточнюють журналісти.

Ділянка перебувала в оперативному управлінні санаторію "Білорусь", проте у лютому 2022 року її продали фірмі "Комплекс-Інвест", якою керують колишні топчиновники з найближчого оточення Лукашенка. Секретне розпорядження про це особисто підписав так званий президент Білорусі.

Передбачається, що в резиденції буде три елітні котеджі площею понад 300 кв. м кожен, готель, ресторанний комплекс і шале площею 1002 кв. м.

Розслідувачі стверджують, що будівництво нової резиденції особисто контролює колишній управитель справами президента Білорусі Віктор Шейман, який пішов у відставку з цієї посади у 2021 році. Шейман залишався єдиним чиновником високого рівня, який працював з Лукашенком із 1994 року.

Саме Шейман начебто наполіг на обладнанні у новій резиденції систем придушення безпілотників, металодетекторів, тепловізорів, радіометричного контролю й інших систем комплексної безпеки.

За даними опозиційного білоруського видання "Зеркало", нині Лукашенко має більш як десять резиденцій. Міжнародних гостей він найчастіше приймає у Палаці незалежності в столиці Білорусі, а мешкає в Острошицькому містечку під Мінськом.

Два тижні тому об'єднання колишніх білоруських силовиків Belpol розповіло про чергову резиденцію Лукашенка, в якій прописані його сини, невістки й онуки. Вона розташована на Мінському морі (Заславське водосховище, друга за величиною штучна водойма Білорусі. Розташоване за 10 км на північний захід від Мінська, – ред.)

Найбільша з житлових будівель резиденції – триповерховий будинок із бруса з трьома терасами, фонтаном, внутрішнім облицюванням з мармуру та граніту загальною площею 1157,7 кв. м. Поруч розташована територія для барбекю на 15 осіб і "будівля старшого офіцера".

Другий за величиною будинок загальною площею 1041 кв. м – теж триповерховий, з терасами та двома навісами. До нього прилягає індивідуальна лазня. Два будинки скромніші – площею 947 і 719 кв. м, також з індивідуальними парильнями.

На території резиденції є майданчики для гри у мініфутбол, баскетбол і теніс, батут і персональний пляж у прибережній зоні, йдеться у розслідуванні. Персонал резиденції (крім служби безпеки) складається з 25 постійних працівників.