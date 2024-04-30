Латвія переобладнає підвали будинків на бомбосховища на випадок нападу Росії

Влада Латвії закликала громадян переобладнати підвали житлових будинків у бомбосховища на випадок можливої російської агресії.

Про це пише The Daily Telegraph, передає The Moscow Times.

Рекомендації щодо переобладнання підвалів було озвучено перед початком загальнонаціонального суботника.

"Ми закликаємо всіх під час великого прибирання, а також після нього забезпечити, щоб ваші підвали можна було використовувати як укриття в разі надзвичайних ситуацій", – заявив мер Риги Вілніс Кірсіс.

Він додав, що підземні поверхи офісних будівель також переобладнають у бомбосховища.

Керівник управління Ризької думи з цивільної оборони та оперативної інформації Гінтс Рейнсонс зазначив, що самоврядування міста та пожежники перевірять придатність муніципальної нерухомості для створення укриттів. Планується обстежити щонайменше 100 об'єктів на місяць.

"Підвали громадських будівель, шкіл, будинків для людей похилого віку, лікарень і ратуш будуть перевірені владою, яка підготує їх для використання як укриття в разі нападу", – уточнив Рейнсонс.

Латвія має спільний кордон із Росією протяжністю 197 кілометрів. На думку військових чиновників НАТО, напад Москви на Північноатлантичний альянс може початися з авіаударів республіками в Прибалтиці.

У середині лютого видання The Times повідомляло, що країни збудують понад 1000 бетонних бункерів на кордонах з Росією та Білоруссю.

До "Балтійської лінії оборони", за даними газети, увійдуть усі засоби для стримування потенційних загарбників: протитанкові міни, рови, колючий дріт і так звані "зуби дракона". Поряд із кордонами розмістять склади боєприпасів. Будівництво планують розпочати в січні наступного року.

Влада Естонії збирається витратити близько 60 млн євро на будівництво 600 об'єктів уздовж усього кордону з Росією. Кожен із зазначених бункерів розміром 37 квадратних метрів зможе вмістити близько десятка солдатів і буде захищений від ударів артилерії.

2024 року військові щонайменше 10 країн НАТО заявили про те, що можлива агресія Росії проти країн альянсу – реальний сценарій найближчого майбутнього.

Президент Росії Владімір Путін відкидав звинувачення Росії в планах напасти на Європу, називаючи їх "маренням".