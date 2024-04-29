У ексгенерала СБУ Наумова знайшли незаконного майна на 33 мільйони

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова на понад 32.7 млн грн.

По це йдеться в повідомленні НАЗК.

Підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань за фактами можливого незаконного збагачення посадовця.

Так, у червні 2022 року на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:

кошти в сумі 592,99 тис. євро (21,94 млн грн);

кошти в сумі $120,1 тис. (4,2 млн грн);

два смарагди по 6,38 тис. євро кожен (472,12 тис. грн).

Колишній спецслужбовець пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого.

Проте НАЗК з'ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.

Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.

Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116,02 тис. євро (3,88 млн грн) та Toyota MC Land Cruiser 200 (2,23 млн грн), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.

Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.