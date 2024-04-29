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Новини Війна
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Росія почала будувати новий військовий аеродром на кордоні з Україною

росія,аеродром

Росія будує новий військовий аеродром у Білгородській області – за 75 км від кордону з Україною

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані Радіо Свобода, передає The Moscow Times.

Роботи ведуться за 9 км на захід від Олексіївки – важливого логістичного вузла російської армії. Дорогу до місця будівництва проклали ще в липні 2023 року, до зими було завершено планування злітно-посадкової смуги. У квітні почалося укладання покриття.

Довжина лінії дорівнює 1,8 км, встановив OSINT-аналітик RedIntelPanda через Sentinel Hub. Цього вистачає, щоб приймати різні типи літаків, у тому числі військово-транспортні Іл-76, Ан-26 та Ан-72, а також штурмовик Су-25.

Крім цього, аеродром можна використовувати як майданчик для гелікоптерів.

Автор: 

росія (14164) будівництво (2223) аеродром (49)


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