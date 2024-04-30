Послаблення обмежень на виведення валюти обійдеться у $5,5 мільярда, – НБУ

Анонсовані Національним банком України (НБУ) кроки для завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів, проте суттєво розширять можливості бізнесу та поліпшать умови для залучення інвестицій.

Про це у пресслужбі Національного банку повідомили агентству Інтерфакс-Україна.

"Валютна лібералізація коштуватиме $5,5 млрд. Це необхідно, щоб дати більше кисню бізнесу та економіці", – повідомили в НБУ.

У Нацбанку зауважили, що ці кроки вже враховано в оновленому прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного – $43-44 млрд.

В межах завершення першого етапу лібералізації НБУ планує:

надати можливість часткової виплати нових дивідендів іноземним компаніям;

зняти обмеження на імпорт послуг, оплати лізингу та оренди;

дозволити платежі за старими кредитами;

низку пом'якшень для роботи волонтерів і закупівлі товарів для військових потреб.

Водночас у НБУ зазначили, що пропозиції щодо збільшення терміну повернення валютної виручки від експорту основної агропродукції з 90 до 180 днів або зі 180 до 360 днів – для металургійної галузі, можуть ускладнити здійснення такої лібералізації.

У пресслужбі НБУ додали, що до осені минулого року прострочення повернення валютної виручки перевищило $4,5 млрд. А ухвалене в середині листопада рішення про повернення валютної виручки від основного агроекспорту протягом 90 днів замість 180 позитивно вплинуло на валютний ринок, зокрема за перший квартал цього року надходження валюти від агроекспорту на ринок досягло $1,3 млрд порівняно із $800 млн у першому кварталі минулого року.