Загроза національній безпеці: НБУ виключив власника сервісу Fondy з реєстру платіжних системах

Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури ТОВ "ФК "Елаєнс" є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, діє під брендом (торговельною маркою) "Fondy" та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

"Протягом лютого-квітня 2024 року Національний банк України отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ "ФК "Елаєнс" містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", – сказано в повідомленні НБУ.

Для перевірки та підтвердження отриманих даних Нацбанк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

У зв’язку з цим НБУ скасував реєстрацію ТОВ "ФК "Елаєнс" як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Про Fondy

Fondy є торговельною маркою, яка відповідно до даних з Державного реєстру торговельних марок зареєстрована 10 серпня 2015 року, яку з 21 вересня 2015 року використовує ТОВ "ФК "Елаєнс" під час надання своїх послуг.

Власником зазначеної торговельної марки є компанія "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.

За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard частка ТОВ "ФК "Елаєнс" за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.

Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні близько 2%.

Угода з найбільшим банком Грузії

25 квітня повідомлялося, що Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс Fondy в Україні.

Комітет також схвалив узгоджені дії з боку TBC Bank Group і фізичної особи-громадянки України у вигляді виконання положень про обмежувальні умови, що містяться в укладеній ними акціонерній угоді, строком на п'ять років.