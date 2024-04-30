Санкції працюють: Білоруські автобуси МАЗ стали частіше загорятися в Росії

У Росії та Білорусі почастішали випадки займання автобусів, які виробляє Мінський автомобільний завод (МАЗ). Однією з причин цього на Мінському автобусному заводі назвали західні санкції

Про це пише видання Настоящее время, передає LIGA.net.

"У тому числі [це наслідки санкцій], але це було на початковому етапі. Одна з причин, одна з…", – сказав виданню заступник голови Мінського автозаводу Сергій Жилич.

Мінський автомобільний завод – один sз найбільших виробників автомобільної техніки у Східній Європі. До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він був провідним постачальником в Україні.

У травні 2022 року білоруські імпортери МАЗ в Україні – "Автомаз-Україна" і ТД "МАЗ-Україна" перейшли під управління АРМА, а в травні 2023 року Рада національної безпеки та оборони запровадила проти МАЗу десятирічні санкції. Підприємство також перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Канади та Швейцарії.

На початку квітня об'єднання колишніх білоруських силовиків Belpol повідомило, що за наказом самопроголошеного президента Александра Лукашенка чиновники підготували звіт про причини займання автобусів Мінського автозаводу. У документі названо три фактори:

вимушені конструктивні зміни через санкції, зокрема заміна запроєктованих німецьких двигунів Mercedes китайськими Weichai;

неякісний монтаж електроустаткування;

неефективна система гасіння вогню "Епотос" російського виробництва.

Саме санкції вплинули на якість мінських автобусів, коли МАЗ втратив доступ до західних компонентів, вважає академічний директор економічного центру BEROC Лев Львовський.

"МАЗи почали горіти практично одразу після запровадження санкцій, коли МАЗ втратив доступ до одних деталей, деталей із європейських країн. Вони мали повністю перезібрати свій автобус, тобто можна робити і з китайськими частинами, власне, китайці роблять свої автобуси. Просто треба заново продумати всю проводку, всю схему", – пояснив він.

Проте на тимчасову зупинку виробництва, додав економіст, білоруська влада піти відмовилася.

Перші випадки займання автобусів МАЗ у Росії сталися ще наприкінці 2022 року. Інциденти фіксували у Саратові, Казані, Пермському краї, Салехарді, Іжевську, а в Санкт-Петербурзі автобуси взагалі знімали з маршрутів через часті пожежі. Їх повернули на лінії лише після особистого втручання Лукашенка.

Продажі автобусів МАЗ на російському ринку в першому кварталі 2024 року скоротилися на 28% порівняно з аналогічним періодом торік. Усього за квартал було продано 226 автобусів проти 314 торік. Водночас загалом продаж нових автобусів у РФ зріс на 24%.

У 2023 році МАЗ продав у Росії 925 нових автобусів – на 11,1% менше, ніж 2022 року (1040).

Продукція МАЗ займає шосте місце (3,7%) на російському ринку автобусів. Лідирують місцеві ПАЗ, "Нефаз" та ЛіАЗ.