Через обстріл знеструмлено дві шахти на Донеччині, – Міненерго

За минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілу, який пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів і дві шахти.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

"На Донеччині внаслідок обстрілу, що пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів та дві шахти. В одній з них під землею перебували 35 працівників – усіх вивели на поверхню. Повітряну лінію включили в роботу, всіх споживачів заживили", – сказано в повідомленні.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі 29 квітня застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі.

Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі у ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога із сусідніх країн не залучалася", – зазначили в Міненерго.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 9154 МВт-год.