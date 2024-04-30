Голова Єврокомісії не виключила заборону TikTok у Європі

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не виключає заборони соціальної мережі TikTok у Європейському Союзі.

Про це пише Politico.

"Це не виключено", – сказала фон дер Ляєн під час дебатів за участі провідних кандидатів від партій на виборах блоку після того, як модератор згадав про США, де TikTok стикається з національною забороною, якщо його не продасть власник ByteDance.

Фон дер Ляєн відразу додала, що Єврокомісія була "першою установою в усьому світі, яка заборонила TikTok на корпоративних телефонах.

Зауваження щодо китайської соцмережі прозвучало на тлі низки поганих новин для TikTok у Європі

Минулого тижня TikTok вирішила призупинити функцію, яка винагороджувала користувачів за взаємодію з додатком TikTok Lite, після того, як Комісія почала вивчати цю функцію згідно з правилами блоку щодо модерації контенту, законом про цифрові послуги (DSA).

Заборона TikTok у США

Раніше Палата представників американського Конгресу схвалила законопроєкт, який може спричинити заборону TikTok на американській території. Документ передбачає, що ByteDance має відмовитися від сервісу – інакше платформу можуть заборонити в США.

За оцінками самої компанії, TikTok налічує близько 170 млн користувачів у США.