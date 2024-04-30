Парламент Ісландії схвалив політику підтримки України до 2028 року

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на період 2024-2028 років.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Ісландії передає Європейська правда.

Довгострокова політика підтримки України спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.

Міністерка закордонних справ Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір привітала схвалення резолюції в Альтингу (парламенті).

"Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека й рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну", – зазначила вона.

За її словами, саме тому Рейк’явік має зробити свій внесок у захист України "рішучим і конкретним чином".

"Із цією пропозицією та відповідним зобов'язанням у бюджетному плані закладається міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України", – зауважила глава МЗС.

Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір представила уряду відповідну програму 10 жовтня минулого року. Водночас прем'єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон представив її на розгляд парламенту 12 березня 2024 року.